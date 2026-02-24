ukrajnaeurópai uniómarta kos

Ukrajna kedvéért radikálisan átírnák a szabályokat Brüsszelben

Döbbenetes bejelentést tett az Európai Unió bővítésért felelős biztosa. Marta Kos szerint Brüsszel kész lenne átírni a közösség évtizedes csatlakozási szabályait, csak hogy Ukrajna rohamtempóban felvételt nyerhessen. A tervhez azonban mind a 27 tagállam, így Magyarország beleegyezése is szükséges.

Munkatársunktól
2026. 02. 24. 20:34
Marta Kos uniós bővítési biztos Fotó: Anadolu via AFP
Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben a politikai akarat felülírja a józan észt és a szakmaiságot, ha Ukrajna európai uniós csatlakozásáról van szó. Miközben a nyugat-balkáni országok évtizedek óta várnak a tagságra, és folyamatosan újabb és újabb feltételeknek kell megfelelniük, Kijev számára vörös szőnyeget terítenek le – még akkor is, ha Brüsszelnek ehhez a saját szabályait kell felrúgnia.

Brüsszel elkötelezte magát Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett
Brüsszel elkötelezte magát Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett. Fotó: AFP

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa a Victor Pincsuk Alapítvány által szervezett YES Meeting konferencián nem kertelt: nyíltan beszélt arról, hogy az EU negyven éve érvényben lévő csatlakozási módszertanát készülnek megváltoztatni Ukrajna kedvéért – számol be róla az RBC-Ukraine ukrán hírportál. 

A biztos szavai szerint a jelenlegi rendszer békeidőkre készült, amikor a jelölteknek volt idejük a reformok végrehajtására. Ukrajnának azonban Kos érvelése szerint nincs ideje, ezért új megközelítésre van szükség.

A bejelentés egyértelmű beismerése annak, hogy Ukrajna a jelenlegi, objektív kritériumrendszer alapján nem áll készen az uniós tagságra. Kos maga is kijelentette: a hatályos módszertan szerint lehetetlen lenne, hogy Ukrajna már 2027. január 1-jén az EU tagjává váljon.

Ezért új megközelítést készítünk elő ehhez a módszertanhoz, amely nemcsak Ukrajnának, hanem néhány más tagjelölt országnak, valószínűleg a vezető országoknak is lehetővé teszi a korábbi integrációt. De ezt meg kell beszélnünk az EU 27 tagállamával

– fogalmazott a bővítési biztos.

A nyilatkozat rávilágít Brüsszel kettős mércéjére. Míg más tagjelöltektől a jogállamiság, a gazdasági stabilitás és a kisebbségi jogok maradéktalan betartását követelik meg éveken át tartó, aprólékos vizsgálatok során, addig Ukrajna esetében egy tisztán politikai döntéssel próbálják helyettesíteni a valós felkészültséget. 

A módszertan, amiről beszélek, nagyjából az elmúlt negyven évben volt használatban. Tehát ha sikerül megváltoztatnunk a módszertant, bevonva mind a 27 EU-tagállamot, és remélem, hogy Franciaország támogatásával, akkor meg tudjuk valósítani. Ez politikai döntés

– hangsúlyozta Kos.

A háttérben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök követelőzése is felsejlik. Kijev régóta konkrét csatlakozási dátumot vár Brüsszeltől, és az amerikai béketervek is azzal számolnak, hogy Ukrajna legkésőbb 2027-től az unió tagja lesz. Washingtonban úgy vélik, képesek lesznek megtörni azon tagállamok – köztük Magyarország – ellenállását, amelyek szkeptikusan, a realitások talaján állva kezelik a gyorsított felvételt.

Marta Kos szerint a csatlakozási folyamat két részből áll: egy technikai és egy politikai szakaszból. Kos dicsérte Kijevet, mondván, a kitűzött 68 reformból 63-at már teljesítettek.

A valóság azonban az, hogy egy háborúban álló, romokban heverő gazdaságú, a korrupcióval küzdő ország integrációja beláthatatlan terheket róna az európai adófizetőkre és az unió költségvetésére.

A módszertan megváltoztatása nemcsak szakmailag aggályos, de veszélyes precedenst is teremthet. Ha az EU egyszer feladja a szigorú feltételrendszert politikai okokból, azzal hiteltelenné teszi a bővítési folyamatot, és joggal érezhetik magukat becsapva azok az országok, amelyek évtizedek óta várnak a sorukra.

A javaslat elfogadásához az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Ez azt jelenti, hogy a józan hangoknak, így a magyar kormánynak is lesz beleszólása abba, hogy Brüsszel átírhatja-e a játékszabályokat egyetlen ország kedvéért, kockáztatva ezzel az egész közösség stabilitását. Az elkövetkező időszak vitái várhatóan arról fognak szólni, hogy az Európai Unió képes-e megőrizni saját működési elveit vagy enged a külső és belső nyomásnak, és egy olyan politikai kalandba bocsátkozik, amelynek árát az európai polgárok fizetik majd meg.

 

Borítókép: Marta Kos uniós bővítési biztos (Fotó: Anadolu via AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

