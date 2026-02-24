Ukrajna kedvéért radikálisan átírnák a szabályokat Brüsszelben

Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben a politikai akarat felülírja a józan észt és a szakmaiságot, ha Ukrajna európai uniós csatlakozásáról van szó. Miközben a nyugat-balkáni országok évtizedek óta várnak a tagságra, és folyamatosan újabb és újabb feltételeknek kell megfelelniük, Kijev számára vörös szőnyeget terítenek le – még akkor is, ha Brüsszelnek ehhez a saját szabályait kell felrúgnia.

Brüsszel elkötelezte magát Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett. Fotó: AFP

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa a Victor Pincsuk Alapítvány által szervezett YES Meeting konferencián nem kertelt: nyíltan beszélt arról, hogy az EU negyven éve érvényben lévő csatlakozási módszertanát készülnek megváltoztatni Ukrajna kedvéért – számol be róla az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

A biztos szavai szerint a jelenlegi rendszer békeidőkre készült, amikor a jelölteknek volt idejük a reformok végrehajtására. Ukrajnának azonban Kos érvelése szerint nincs ideje, ezért új megközelítésre van szükség.

A bejelentés egyértelmű beismerése annak, hogy Ukrajna a jelenlegi, objektív kritériumrendszer alapján nem áll készen az uniós tagságra. Kos maga is kijelentette: a hatályos módszertan szerint lehetetlen lenne, hogy Ukrajna már 2027. január 1-jén az EU tagjává váljon.

Ezért új megközelítést készítünk elő ehhez a módszertanhoz, amely nemcsak Ukrajnának, hanem néhány más tagjelölt országnak, valószínűleg a vezető országoknak is lehetővé teszi a korábbi integrációt. De ezt meg kell beszélnünk az EU 27 tagállamával

– fogalmazott a bővítési biztos.

A nyilatkozat rávilágít Brüsszel kettős mércéjére. Míg más tagjelöltektől a jogállamiság, a gazdasági stabilitás és a kisebbségi jogok maradéktalan betartását követelik meg éveken át tartó, aprólékos vizsgálatok során, addig Ukrajna esetében egy tisztán politikai döntéssel próbálják helyettesíteni a valós felkészültséget.

A módszertan, amiről beszélek, nagyjából az elmúlt negyven évben volt használatban. Tehát ha sikerül megváltoztatnunk a módszertant, bevonva mind a 27 EU-tagállamot, és remélem, hogy Franciaország támogatásával, akkor meg tudjuk valósítani. Ez politikai döntés

– hangsúlyozta Kos.