Magyar atya áldotta meg idén a római autókat és autósokat a Colosseumnál
A Pápai Magyar Intézet rektora, Törő András atya áldotta meg idén a római autókat és autósokat a Colosseumnál. Az ősi keresztény hagyomány szerint Szent Franciska Romana liturgiukus ünnepnapján a Forum Romanumon sorakoznak fel a római autósok, hogy áldásban részesüljenek és mindig szerencsésen hazatérjenek.
Minden évben, így idén is Róma legszebb terén, a Colosseum előtt sorakoztak fel az olasz rendőrség, csendőrség, pénzügyőrség és tűzoltóság autói, hogy ünnepélyes áldásban részesüljenek. Szent Franciska oltalmát kérték az autósokra, hiszen a középkorban élt szent asszony nemcsak Róma városának védőszentje, hanem az autósok védelmezője is. 1928-ban XI. Piusz pápa az autóvezetők védőszentjévé nyilvánította, mert a legenda szerint éjszakai útjain egy angyal világította meg lépteit egy lámpással és bár viszontagságos időkben élt, soha semmi bántódása nem esett.
Az 1400-as években élt Szent Franciska Róma egyik legkedveltebb védőszentje, aki családanyaként és az Obláták rendjének alapítójaként életét a szegények és betegek önfeláldozó szolgálatának szentelte.
Misztikus látomásairól és az őrangyalával való szoros kapcsolatáról is ismert, amiért később az autóvezetők védőszentjévé is választották.
Idén Törő András atyát, a Pápai Magyar Intézet rektorát érte a megtiszteltetés, hogy ünnepi szentmisét mutathatott be a Szent Franciskáról elnevezett bazilikában, majd megáldotta a római autókat és autósokat. Az ünnepi szentmisén koncelebrált dom Benedetto Toglia, a bazilika rektora, részt vett
Kveck Péter, Magyarország szentszéki nagykövete,
a római önkormányzat képviselete, valamint
a magyar közösség tagjai.
Törő András atya ünnepi szentbeszédében a vakon született ember meggyógyításának evangéliumi történetéről és annak üzenetéről elmélkedett. Jézus egy születése óta vak emberrel, találkozik, olyannal, aki soha nem látta a világ világosságát. Homíliában emlékeztette az ünnepi szertartásra összegyűlt híveket, hogy ez a történet nem csupán egy csoda leírása, hanem egy út története. Annak története, hogyan nyílik meg az ember szeme a fényre, Isten fényére. Az evangélium egy igen érdekes részletére hívta fel a figyelmet. Arra, hogy
a vak ember nem kér semmit. Nem keresi Jézust, nem hívja, nem intéz hozzá imát. Ellenkezőleg. Jézus az, aki meglátja őt.
Jézus az, aki észreveszi az embert. Hiszen az üdvösség mindig Istentől indul. Mindez azt jelenti, hogy mindenekelőtt Isten az, aki felénk jön. Krisztus az, aki elhalad mellettünk életünk útján és vágyik arra, hogy megnyissa a szemünket. Törő atya szentbeszédében rámutatott, hogy a legérdekesebb dolog a csoda után kezdődik. Mert nemcsak a testi szemei nyílnak meg, hanem lélek szemei is kinyílnak. A hit ugyanis nem egyszerre, teljes egészében születik meg, hanem lassan növekszik.
Emlékeztetett arra is, hogy a valódi vakság nem a látás hiánya, hanem ha azt hisszük, hogy már mindent látunk.
Így gondolkoztak a farizeusok is. Meg voltak győződve arról, hogy mindent tudnak. Biztosak voltak az elképzeléseikben és pontosan ezért nem tudták felismerni Isten művét. Törő András atya a szentbeszéd végén Római Szent Franciska alakjáról szólt. Ő egy olyan városban élt, amelyet háborúk, betegségek és nagy szegénység sújtott.
Sokan csak a káoszt és a szenvedést látták a városban. Szent Franciska viszont Krisztust látta a szegényekben, a betegekben, a rászorulókban. A szentek mélyebben látnak. Nem azért, mert másmilyen a szemük, hanem mert a szívük nyitva áll Isten világosságára
– zárta nagyböjti elmélkedését Törő András atya.
Szent Franciska Romana bazilika fontos magyar vonatkozású helyszín az Örök Városban – mondta el lapunknak a szentmisét követően András atya. 2023-ban a Szentatya Erdő Péter bíboros, Esztergom – budapesti érseknek ezt a csodálatos bazilikát jelölte ki, bíborosi címtemplomnak. Azóta a magyar közösség szorosabban is kötődik ehhez a bazilikához. A bazilikában szolgáló benedekrendi olivetánus szerzetes atyák nagy örömmel várják bíboros urat és a Magyarországról ide érkező zarándokokat is. Nagyon sok magyar zarándok kereste fel a szent év során ezt a bazilikát, ahol magyar nyelvű szentmisék hangzottak el, magyar nyelven imádkoztak – számolt be az atya a bazilika magyar vonatkozásairól.
Riccardo Alemanno a Római Autóklub igazgatója a római autók megáldásának szertartásáról szólt lapunknak, mely az egyik legősibb hagyomány az Örök Városban.
1928-óta létezik, már akkor pontosan itt a Colosseum előtt sorakoztak fel a gépjárművek. A 1925-ben XI. Piusz pápa római Szent Franciskát az autósok védőszentjének nyilvánította. A hagyomány szerint minden évben a Szent Franciska liturgikus ünnepnapján, március 9-én, vagy az azt követő vasárnapon sor kerül erre a rómaiak által igen kedvelt szertartásra. Ilyenkor a római önkormányzat képviselői, a római autóklub tagjai és a bazilika szerzetesei ünnepi áldásra gyűlnek össze.
Róma önkormányzata virágkoszorút helyez el a bazilikában a szent asszony tiszteletére, majd ünnepélyes körmenetben haladnak végig a Colosseum előtt, ahol az atyák megáldják az Róma város területén szolgálatot teljesítő autókat.
Az autók megáldását követi az autóvezetők megáldása, hiszen köztudott, hogy a közutakon történő balesetek mögött emberi halasztások vannak. A római autóklub ilyenkor nyomatékosan felhívja a figyelmet a közúti szabályok betartására, a mások iránti figyelemre, mert sajnos még mindig nagyon magas a közúti balesetekben életüket vesztő személyek száma. Szent Franciska közbenjárásában és oltalmában bíznak, hogy az áldozatok száma csökken, hiszen óriási fájdalom és veszteség a családok számára, ha valaki autóvezetés közben veszti életét – zárta a római hagyományokról való beszámolóját az autóklub igazgatója.
az Olaszországban élő magyar közösség tagjai közös zarándoklatot tartottak a jubileumi szentév alkalmából Rómában – közölte Törő András, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, olaszországi magyar főlelkész.
Borítókép: A Pápai Magyar Intézet rektora, Törő András atya áldotta meg idén a római autókat és autósokat a Colosseumnál (Fotó: Magyar Nemzet/Jánosi Dalma)
