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Szekszárdon csaptak le a zsaruk a rejtélyes kertészre

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A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a napokban számoltak fel egy illegális ültetvényt egy szekszárdi tanyán, ahol egy 32 éves helyi férfi nevelt indiai kendert. A rajtaütés során a nyomozók hat tő, különböző fejlettségi szinten lévő kannabisznövényt, valamint a gondozásukhoz használt professzionális technikai berendezéseket foglaltak le.

Munkatársunktól
2026. 06. 06. 16:23
A little toddler in the garden, watering plants with can. A kertészkedés a nevelés fontos része Moment RF Halfpoint Images
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A hatóságok jelenleg is a Delta program keretében folytatnak intenzív, összehangolt küzdelmet a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorításáért a régióban.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a szekszárdi esethez hasonló bűncselekményekről, illegális ültetvényekről vagy kábítószer-terjesztésről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul tegyen bejelentést. Erre a névtelenül is van lehetőség van a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a jól ismert 112-es központi segélyhívó számon.

Mint megírtuk, lebukott a „zuglói kertész”, aki postán rendelte a drogot, aztán megsokszorozta. A rendőrök huszonkét kilogramm kannabiszt foglaltak le.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Halfpoint Images)

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