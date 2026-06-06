Szekszárdon csaptak le a zsaruk a rejtélyes kertészre

A hatóságok jelenleg is a Delta program keretében folytatnak intenzív, összehangolt küzdelmet a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás visszaszorításáért a régióban.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a szekszárdi esethez hasonló bűncselekményekről, illegális ültetvényekről vagy kábítószer-terjesztésről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul tegyen bejelentést. Erre a névtelenül is van lehetőség van a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a jól ismert 112-es központi segélyhívó számon.

Mint megírtuk, lebukott a „zuglói kertész”, aki postán rendelte a drogot, aztán megsokszorozta. A rendőrök huszonkét kilogramm kannabiszt foglaltak le.