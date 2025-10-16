Lebukott a „zuglói kertész”: postán rendelte a drogot, aztán megsokszorozta

A rendőrök huszonkét kilogramm cannabist foglaltak le egy férfi zuglói lakásán és vidéki birtokán – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a Police.hu oldalon.

Hollandiából rendelt magokból termesztette a cannabist (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a férfi postán rendelt csomagot Hollandiából, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának szakemberei megvizsgáltak, és a botanikus szakértő megállapította, hogy a csomagban cannabismagok vannak.

A vámhivatal jelzése után a BRFK XIV. kerületi rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el,

a rendőrök kutatást tartottak a férfi zuglói lakásán, és csaknem öt kilogramm kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le.

A nyomozók a férfi Nógrád vármegyei birtokán is kutatást végeztek, és ott további, csaknem 17 kilogramm növényi származékot találtak.

A 64 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását

– áll a közleményben.

