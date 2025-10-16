Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Budapesti Rendőr-főkapitányságHollandiakannabisztposta

Lebukott a „zuglói kertész”: postán rendelte a drogot, aztán megsokszorozta

Egy 64 éves férfi lakásán, illetve Nógrád vármegyei birtokán is lecsaptak a rendőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 16. 9:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrök huszonkét kilogramm cannabist foglaltak le egy férfi zuglói lakásán és vidéki birtokán – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a Police.hu oldalon.

Green marijuana on black background top view. Marijuana background
Hollandiából rendelt magokból termesztette a cannabist (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a férfi postán rendelt csomagot Hollandiából, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának szakemberei megvizsgáltak, és a botanikus szakértő megállapította, hogy a csomagban cannabismagok vannak.

A vámhivatal jelzése után a BRFK XIV. kerületi rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el, 

a rendőrök kutatást tartottak a férfi zuglói lakásán, és csaknem öt kilogramm kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le.

A nyomozók a férfi Nógrád vármegyei birtokán is kutatást végeztek, és ott további, csaknem 17 kilogramm növényi származékot találtak.

A 64 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását

 – áll a közleményben.

Borítókép: A rendőrök összesen 22 kilogramm cannabist foglaltak le egy férfi zuglói lakásán és vidéki birtokán (Police.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu