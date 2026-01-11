Zelenszkij korrupciós maffiájának újabb tagja bukott le

A Zn.ua emlékeztetett: már november 28-án reggel házkutatásokat tartottak az elnöki hivatalban, és egyes források már akkor pontosították, hogy Jermak ellen gyanú merült fel, amely összefüggésben áll az egyik korrupciós üggyel. Ugyanezen a napon Andrij Jermak lemondott, lemondását az ukrán elnök elfogadta.

Zelenszkij emberét hivatalosan még nem gyanúsították meg, de ez csak idő kérdése.

„Bár a NABU általában megpróbálja a gyanúsítást a házkutatások napján bejelenteni, ez a szabály nem kötelező. Különösen, a elnök keresztapja, Olekszij Csernyiszov csak négy hónappal a házkutatások után tudta meg, mivel vádolják a korrupcióellenes szervek” – kommentálta a helyzetet a az ukrán lapot informáló forrás.

A bűnüldöző szervek forrása azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozás aktív fázisban van, és a NABU tisztában van mind a szereplő jelentőségével, mind a társadalom gyors eredmény iránti igényével. Ugyanakkor a hivatal nem szándékozik nyomás alatt cselekedni az „egynapos hatás” kedvéért.

A késedelem oka egy: bizonyítékokat kell gyűjteni, amelyekkel a bíróság elé lehet állni

– magyarázta az informátor.

Zelenszkijig ér a korrupció Ukrajnában

A Mindics-ügy, amely a NABU tizenöt hónapi nyomozásán és több mint ezerórányi hangfelvételen alapul, Ukrajna történetének egyik, ha nem a legnagyobb korrupciós botránya. A szálak Zelenszkij legbelsőbb köréig érnek, az ügy központi figurája, Timur Mindics üzletember az elnök barátja és korábbi üzlettársa. Ő elmenekült az országból, Zelenszkij egy másik barátja, Olekszij Csernyisov korábbi miniszterelnök-helyettes viszont előzetes letartóztatásba került. A Mindics egyik ingatlanában lefolytatott házkutatás során többek között egy aranyvécét is találtak a hatóságok, ami igencsak kiverte a biztosítékot az ukrán lakosság körében.