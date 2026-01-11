nabuandrij jermakelnök

Zelenszkij korrupciós maffiájának újabb tagja bukott le

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal házkutatásokat végzett az ukrán korrupciós botrány Ali babaként elhíresült szereplője, Andrij Jermak sofőrjénél. Az egyik ukrán portál információi szerint Zelenszkijt figyelmeztették, hogy mind Jermák, mind Rusztem Uterov érintett az arany vécéről is ismertté vált korrupciós botrányban. Az elnöki bizalmasok Mindics-ügyben való érintettsége ellenére az ukrán Jermákot, majd - bukása után - Umerovot küldte a béketárgyalásokra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 0:11
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal házkutatásokat végzett Andrij Jermak, az elnöki hivatal volt vezetőjének sofőrjénél. Erről a zn.ua-nak a bűnüldöző szervek forrásai számoltak be. A nyomozati intézkedések során telefonokat és egyéb elektronikus adathordozókat foglaltak le.

Volodimir Zelenszkij, Andrij Jermak és Rusztem Umerov Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
A portál azt írta: néhány nappal a házkutatások előtt a NABU és a SAP vezetése figyelmeztette Volodimir Zelenszkij elnököt az Andrij Jermak és Rusztem Umerov elleni gyanúkra. Ennek ellenére az elnök őket nevezte ki az ukrán tárgyalódelegáció vezetőinek a svájci majd az amerikai béketárgyalásokon.  

A Zn.ua emlékeztetett: már november 28-án reggel házkutatásokat tartottak az elnöki hivatalban, és egyes források már akkor pontosították, hogy Jermak ellen gyanú merült fel, amely összefüggésben áll az egyik korrupciós üggyel. Ugyanezen a napon Andrij Jermak lemondott, lemondását az ukrán elnök elfogadta. 

Zelenszkij emberét hivatalosan még nem gyanúsították meg, de ez csak idő kérdése. 
„Bár a NABU általában megpróbálja a gyanúsítást a házkutatások napján bejelenteni, ez a szabály nem kötelező. Különösen, a elnök keresztapja, Olekszij Csernyiszov csak négy hónappal a házkutatások után tudta meg, mivel vádolják a korrupcióellenes szervek” – kommentálta a helyzetet a az ukrán lapot informáló forrás.

A bűnüldöző szervek forrása azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozás aktív fázisban van, és a NABU tisztában van mind a szereplő jelentőségével, mind a társadalom gyors eredmény iránti igényével. Ugyanakkor a hivatal nem szándékozik nyomás alatt cselekedni az „egynapos hatás” kedvéért. 

A késedelem oka egy: bizonyítékokat kell gyűjteni, amelyekkel a bíróság elé lehet állni

– magyarázta az informátor. 

Zelenszkijig ér a korrupció Ukrajnában

A Mindics-ügy, amely a NABU tizenöt hónapi nyomozásán és több mint ezerórányi hangfelvételen alapul, Ukrajna történetének egyik, ha nem a legnagyobb korrupciós botránya. A szálak Zelenszkij legbelsőbb köréig érnek, az ügy központi figurája, Timur Mindics üzletember az elnök barátja és korábbi üzlettársa. Ő elmenekült az országból, Zelenszkij egy másik barátja, Olekszij Csernyisov korábbi miniszterelnök-helyettes viszont előzetes letartóztatásba került. A Mindics egyik ingatlanában lefolytatott házkutatás során többek között egy aranyvécét is találtak a hatóságok, ami igencsak kiverte a biztosítékot az ukrán lakosság körében.

 

 

