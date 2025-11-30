Feszültség Kijevben: Jermak menesztése után Zelenszkij új csapattal vág neki a washingtoni tárgyalásoknak

Kijevet orosz támadás, az árnyékflottát ukrán támadás érte

Az orosz erők szombat hajnalban több mint 30 rakétát és mintegy 600 drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen – jelentették a hatóságok. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy 2 ember meghalt és legalább 29 ember megsérült, kiemelve, hogy az elfogott orosz drónok törmelékei lakóépületeket találtak el. A jelentések szerint szombat reggel a régióban több mint 600 000 ember maradt áram nélkül.

Eközben két tartályhajót, amelyek állítólag Oroszország „árnyékflottájához” tartoztak, és megkerülték a szankciókat, a Fekete-tenger partján támadás ért – közölte egy magas rangú török tisztviselő szombaton. A Kairos és a Virat nevű hajókat gyors egymásutánban érték csapások, ami miatt a török hatóságok mentési műveletet indítottak.