Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton az X közösségi oldalon közölte, hogy Rusztem Umerov, a volt ukrán védelmi miniszter vezeti a kijevi delegációt a vasárnapi washingtoni tárgyaláson. Umerov kinevezése azután történt, hogy Zelenszkij a korrupciós vádak miatt menesztette vezető tanácsadóját, Andrij Jermakot – írja a Politico.
Feszültség Kijevben: Jermak menesztése után Zelenszkij új csapattal vág neki a washingtoni tárgyalásoknak
Magas rangú ukrán tisztviselők utaztak az Egyesült Államokba a vasárnapi béketárgyalásokra. A küldöttség élén Rusztem Umerov áll, miután Zelenszkij – a korrupciós vádak miatt – menesztette vezető tanácsadóját, Andrij Jermakot. Eközben Kijevet ismét orosz támadás érte és az orosz árnyékflotta két tartályhajója is találatot kapott.
Korábban írtunk róla, hogy Andrij Jermak villámgyors bukása és korrupciógyanús ügye aligha jött jókor Volodimir Zelenszkijnek. Jermak kulcsfontosságú pozíciót töltött be a korábbi béketárgyalások során és sokan Ukrajna második legbefolyásosabb emberének tekintették.
A feladat világos: gyorsan és tartalmilag elfogadhatóan kidolgozni a lépéseket a háború befejezéséhez
– írta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy „Ukrajna a lehető legkonstruktívabb módon dolgozik együtt az Egyesült Államokkal”.
A tervek szerint vasárnap az ukrán tisztviselők találkoznak Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel Floridában.
A korábban ismertetett 28 pontos béketervezetről Trump elnök azt mondta, hogy még nem egy „végső ajánlat”, és maradt mozgástér a tárgyalásra.
Az ukrán delegáció tagja Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője, valamint az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke, Andrij Hnatov is.
Kijevet orosz támadás, az árnyékflottát ukrán támadás érte
Az orosz erők szombat hajnalban több mint 30 rakétát és mintegy 600 drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen – jelentették a hatóságok. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko elmondta, hogy 2 ember meghalt és legalább 29 ember megsérült, kiemelve, hogy az elfogott orosz drónok törmelékei lakóépületeket találtak el. A jelentések szerint szombat reggel a régióban több mint 600 000 ember maradt áram nélkül.
Eközben két tartályhajót, amelyek állítólag Oroszország „árnyékflottájához” tartoztak, és megkerülték a szankciókat, a Fekete-tenger partján támadás ért – közölte egy magas rangú török tisztviselő szombaton. A Kairos és a Virat nevű hajókat gyors egymásutánban érték csapások, ami miatt a török hatóságok mentési műveletet indítottak.
A Reuters jelentése szerint az ukrán haditengerészet találta el a két tartályhajót.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Rusztem Umerov (Fotó: AFP)
Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.
„A tűzzel játszik az EU" – drámai következményei lehetnek az orosz vagyon lefoglalásának
Az orosz–ukrán háború évekkel ezelőtt véget érhetett volna.
Történelmi pillanat: XIV. Leó pápa először misézett Törökországban
Az egyházfő a tervek szerint ezután Libanonba utazik.
Pokoli éjszaka Kijevben: 38-an meghaltak az orosz támadásban
Befejeződtek a mentési munkálatok.
