Kőkemény fenyegetést kapott Brüsszelből Zelenszkij, ezt nem hagyhatja válasz nélkül az ukrán elnök

A Politicónak adott interjúban Michael McGrath egyértelművé tette, hogy a 27 tagú uniós blokk nem támogat egy olyan országot a csatlakozási tárgyalásokban, amely nem képes hatékonyan fellépni a magas szintű korrupció ellen. Mint mondta, minden tagjelöltől elvárás, hogy működő és eredményes rendszert mutasson fel a nyomozás, a vádemelés és az ítélethozatal területén, különösen a politikai elit körében felmerülő visszaélések esetében.

A korrupció botrány hatására az elnök pénteken leváltotta Jermakot (Fotó: AFP)

A korrupció rendszerszintű

A figyelmeztetést közvetlenül megelőzte az ukrán hatóságok látványos akciója: korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legbefolyásosabb tanácsadójának irodájában. A botrány hatására az elnök pénteken leváltotta Jermakot, arra hivatkozva, hogy nem akar „pletykákat és spekulációkat”. A nyomozásban azonban már több magas rangú szereplő neve is felmerült, így egyre kevésbé tűnik egyszerű belső tisztogatásnak az ügy.