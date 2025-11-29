korrupcióUkrajnaAndrij JermakUkrajna EU-csatlakozásaZelenszkijEurópai Unió

Kőkemény fenyegetést kapott Brüsszelből Zelenszkij, ezt nem hagyhatja válasz nélkül az ukrán elnök

Már Brüsszel sem hagyhatja szó nélkül a korrupciót, amely egyre mélyebben átszövi az ukrán politikai és gazdasági elitet. Az Európai Unió igazságügyi biztosa, Michael McGrath ugyanis világossá tette: ha Ukrajna valóban csatlakozni szeretne az EU-hoz, akkor előbb a saját felső köreiben kell rendet tennie. A figyelmeztetés nem a semmiből érkezik, hiszen a nagyszabású, mintegy százmillió dolláros korrupciós ügy már Zelenszkij elnök közvetlen köreit is elérte.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 7:46
Már Brüsszel sem hagyhatja szó nélkül a korrupciót
Már Brüsszel sem hagyhatja szó nélkül a korrupciót Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politicónak adott interjúban Michael McGrath egyértelművé tette, hogy a 27 tagú uniós blokk nem támogat egy olyan országot a csatlakozási tárgyalásokban, amely nem képes hatékonyan fellépni a magas szintű korrupció ellen. Mint mondta, minden tagjelöltől elvárás, hogy működő és eredményes rendszert mutasson fel a nyomozás, a vádemelés és az ítélethozatal területén, különösen a politikai elit körében felmerülő visszaélések esetében.

A korrupció botrány hatására az elnök péntek éjjel leváltotta Jermakot
A korrupció botrány hatására az elnök pénteken leváltotta Jermakot (Fotó: AFP)

A korrupció rendszerszintű

A figyelmeztetést közvetlenül megelőzte az ukrán hatóságok látványos akciója: korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legbefolyásosabb tanácsadójának irodájában. A botrány hatására az elnök pénteken leváltotta Jermakot, arra hivatkozva, hogy nem akar „pletykákat és spekulációkat”. A nyomozásban azonban már több magas rangú szereplő neve is felmerült, így egyre kevésbé tűnik egyszerű belső tisztogatásnak az ügy.

Mindez rendkívül érzékeny diplomáciai pillanatban történik. Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy fogadjon el egy olyan béketervet, amely területek átadását írná elő Oroszországnak. 

Ebben a feszült geopolitikai helyzetben Kijev számára felértékelődne az európai támogatás, a korrupciós botrányok azonban éppen ezt teszik bizonytalanná.

A csatlakozási tárgyalások már így is akadoznak: Magyarország ellenállása lassítja a folyamatot, ám McGrath szerint nincsenek kivételek – „ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden tagjelölt országra”. A jogállamisági és igazságszolgáltatási reformok teljesítése szerinte a csatlakozás központi eleme, és ezek hiányában nincs előrelépés.

A biztos úgy fogalmazott, hogy az EU nyílt és őszinte kapcsolatot tart fenn az ukrán hatóságokkal, ugyanakkor világossá tette: ha Ukrajna nem mutat fel konkrét eredményeket, nem fogja megkapni a tagállamok támogatását a csatlakozási folyamat gyorsításához. Arra a kérdésre, hogy Kijev teljesíti-e a feltételeket, óvatosan válaszolt: szerinte mindent megtesznek, de a folyamat hosszú, és az unió folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

„Ali baba” bukása: az ukrán háborús maffia az elnökig érhet

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekuszítás

Feszültségkeltés inkább, mint érdemi munka

Bánó Attila avatarja

A Tisza-elnök igyekszik megfelelni a háborúpárti Webernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu