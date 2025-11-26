korrupcióukrajnai korrupciókorrupciós botrányVolodimir Zelenszkij

Korrupciós fertő – tíz ügy, amely megmutatja, mi zajlik Ukrajnában

Ukrajna mindennapjait továbbra is a háború és a pusztítás határozza meg, ám a frontvonalak mögött egy másik, éppoly romboló folyamat is zajlik: a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét. Volodimir Zelenszkij 2019-es hatalomra kerülésekor megtisztulást ígért, ma azonban már a nemzetközi sajtó sem tudja elhallgatni, hogy elnöksége alatt az országot oligarchák, állami vezetők és politikai szövetségesek hálózzák be. Miközben Brüsszel egyre sürgeti Kijev uniós csatlakozását, a jogállamiság, az átláthatóság és a valódi korrupcióellenes fellépés terén alig történik előrelépés. Az elnök környezetéhez köthető nagyvállalkozók – köztük régi bizalmasa, a külföldre menekült Timur Mindics – sorra bukkannak fel gyanús szerződésekben, miközben az ukrán parlament és kormány működését egyre komolyabb politikai befolyásolási ügyek árnyékolják be.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 12:32
A nyugati médiában is komoly botrányt kavart „arany vécé” csak a jéghegy csúcsa Forrás: AFP
A nyugati médiában is komoly botrányt kavart „aranyvécé” csak a jéghegy csúcsa. Az Enerhoatomnál kirobbant visszaosztás megmutatta, milyen mélyen gyökerezik az állami cégeket behálózó korrupció: a beszállítókat 10–15 százalékos „jutalék” kifizetésére kényszerítették, és a vádak szerint Mindics is profitált a machinációkból. Az ukrán sajtóban egymást követik a hasonló történetek. A Demokrata összegyűjtötte azt a tíz botrányt, amelyekről lapunk is beszámolt és jól érzékeltetik, milyen környezetben próbál Brüsszel csatlakozási tárgyalásokat folytatni.

Ukrajnában a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét
Ukrajnában a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét Fotó: AFP

1. Hibás gránátok

A Lviv Arsenal 2022-ben 100 ezer aknavetőgránátot ígért leszállítani – előleget felvették, áru azonban sehol. A mintegy 1,5 milliárd hrivnyát külföldre csatornázták, a gránátok sosem érkeztek meg vagy hibásak voltak. Öt személy ellen eljárás indult – erről a Nenka is írt.

2. Ruházati tender 

Igor Hrinkevics vállalkozásai több mint egymilliárd hrivnya értékben nyertek katonai egyenruhatendereket, miközben gyártókapacitással alig rendelkeztek. 

A leszállított felszerelés silány volt, a veszteség meghaladta az 1,16 milliárd hrivnyát.

A bukni látszó üzletember még megvesztegetni is próbálta a hatóságokat. A nyomozók végül megállapították, hogy Hrinkevics legkésőbb 2023 januárjában bűnszervezetet hozott létre, amelybe fiát, Romant és ismerőseit is bevonta. Az általa irányított vállalatok állami megrendeléseket kaptak a Védelmi Minisztériumtól ruházat, lábbeli, felszerelés és élelmiszer szállítására – írja a Dilo.

3. OLAF-botrány a generátorok körül

Az Európai Csalás Elleni Hivatal szabálytalanságokat tárt fel az Ukrajnának szánt generátorok beszerzésénél. Valós verseny nélkül, előre leosztott szerződésekkel, indokolatlan előlegekkel és akár 40 százalékos felárral dolgoztak – Lengyelországnak 91 millió eurót kell visszafizetnie.

4. Aranyáron vett száraztészta

Két miniszterhelyettes humanitárius tésztabeszerzésbe csomagolta a korrupciót: a frontra szánt árut a piaci ár háromszorosáért vásárolták, így 63 millió hrivnyás kárt okozva az államnak – erről a Censor számolt be korábban.

5. Cseh drónbiznisz extraprofillal

Egy cseh cég nyolc drónt vett 36 millió koronáért, majd közel húszszoros áron adta tovább Ukrajnának. A bevétel jelentős részét kínai számlákra mentették, a cégvezetőt adóelkerüléssel vádolják – számolt be róla a Hromadske.

6. Gyanús bolgár mellényüzlet

Orosz tulajdonú bolgár vállalat adott el több tízezer golyóálló mellényt és 50 ezer egyenruhát 91 millió euróért, miközben a termékek minősége erősen kifogásolható volt és 33 százalékos közvetítői felárat számoltak fel.

7. Harkivoblenerho – ötszörös árak, eltűnő milliók

2021-es beszerzések során 11 904 transzformátor és közel nyolcvanezer mérőműszer árát ötszörösére tornázták. A 132 millió hrivnyás felárból 120 milliót később ugyan visszaszereztek, de a módszer korántsem egyedi.

8. Félmillió dollár egy bányagépért

Egy minisztériumi vezető 500 ezer dolláros kenőpénzért segítette volna át a frontvonalon túlra a donyecki bányagépet. A harmadik részlet átvételekor érték tetten.

9. Drónbiznisz politikusokkal és katonai vezetőkkel

Több magas rangú személy – köztük egy parlamenti képviselő – drónok és elektronikai eszközök beszerzésénél rendszeresen visszaosztást kért. A jutalékok a szerződésérték 30 százalékát is elérték, az ügyészség 30 millió hrivnyás óvadékot kért a képviselőre.

10. Télikabát helyett vékony dzseki

A védelmi tárca 233 ezer télikabátot fizetett ki 20 millió dollárért egy török cégnek, ám több szállítmányban indokolatlanul megugrott az ár, a katonák pedig végül vékony, télre alkalmatlan kabátokat kaptak.

A korrupció rendszerszintű: dollárkötegek és aranyvécék

Ukrajnában az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik. A vádak középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök egyik üzleti partnere, Timur Mindics áll, aki jelenleg külföldön tartózkodik. A Die Welt cikke emlékeztetett, hogy augusztusban egy színarany vécét és bidét fotóztak le Mindics kijevi lakásában. A 46 éves férfi régóta kapcsolatban állt Zelenszkij elnökkel:

  • A 2019-es választási kampányban Zelenszkij egy páncélozott autóban utazott, amelyet Mindics biztosított számára.
  • 2021-ben Zelenszkij a lezárások ellenére Mindics magánlakásában ünnepelte születésnapját – abban, amelyben egy aranyvécé található. 

A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját is korrupciós vádak kísérik. A háborún Zelenszkij filmstúdiós cége nagyot kaszált, hiszen 

idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyertek el, és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává váltak. 

A vállalat fejlesztései között szerepelnek a nagy hatótávolságú FP–1 drónok és a Flamingo rakéták, amelyeket az ukrán fegyveres erők aktívan alkalmaznak. 

A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált. Fotó: AFP
A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált Fotó: AFP

Ukrajna ma nem csupán a háborúval, hanem saját intézményrendszere hanyatlásával is küzd. 

Amíg Brüsszel a csatlakozás felgyorsítását sürgeti, addig a fenti ügyek könyörtelenül rávilágítanak: Kijevben a korrupció nem kivétel, hanem rendszer.

Borítókép: Lvivben, 2019. február 8-án készült felvétel: járókelők haladnak el Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet és mögüle „kibukkanó” oligarchát, Ihor Kolomojszkijt ábrázoló plakátok mellett. A felirat – „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

