Korrupciós fertő – tíz ügy, amely megmutatja, mi zajlik Ukrajnában

5. Cseh drónbiznisz extraprofillal

Egy cseh cég nyolc drónt vett 36 millió koronáért, majd közel húszszoros áron adta tovább Ukrajnának. A bevétel jelentős részét kínai számlákra mentették, a cégvezetőt adóelkerüléssel vádolják – számolt be róla a Hromadske.

6. Gyanús bolgár mellényüzlet

Orosz tulajdonú bolgár vállalat adott el több tízezer golyóálló mellényt és 50 ezer egyenruhát 91 millió euróért, miközben a termékek minősége erősen kifogásolható volt és 33 százalékos közvetítői felárat számoltak fel.

7. Harkivoblenerho – ötszörös árak, eltűnő milliók

2021-es beszerzések során 11 904 transzformátor és közel nyolcvanezer mérőműszer árát ötszörösére tornázták. A 132 millió hrivnyás felárból 120 milliót később ugyan visszaszereztek, de a módszer korántsem egyedi.

8. Félmillió dollár egy bányagépért

Egy minisztériumi vezető 500 ezer dolláros kenőpénzért segítette volna át a frontvonalon túlra a donyecki bányagépet. A harmadik részlet átvételekor érték tetten.

9. Drónbiznisz politikusokkal és katonai vezetőkkel

Több magas rangú személy – köztük egy parlamenti képviselő – drónok és elektronikai eszközök beszerzésénél rendszeresen visszaosztást kért. A jutalékok a szerződésérték 30 százalékát is elérték, az ügyészség 30 millió hrivnyás óvadékot kért a képviselőre.

10. Télikabát helyett vékony dzseki

A védelmi tárca 233 ezer télikabátot fizetett ki 20 millió dollárért egy török cégnek, ám több szállítmányban indokolatlanul megugrott az ár, a katonák pedig végül vékony, télre alkalmatlan kabátokat kaptak.