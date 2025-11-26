Korrupciós fertő – tíz ügy, amely megmutatja, mi zajlik Ukrajnában

A nyugati médiában is komoly botrányt kavart „aranyvécé” csak a jéghegy csúcsa. Az Enerhoatomnál kirobbant visszaosztás megmutatta, milyen mélyen gyökerezik az állami cégeket behálózó korrupció: a beszállítókat 10–15 százalékos „jutalék” kifizetésére kényszerítették, és a vádak szerint Mindics is profitált a machinációkból. Az ukrán sajtóban egymást követik a hasonló történetek. A Demokrata összegyűjtötte azt a tíz botrányt, amelyekről lapunk is beszámolt és jól érzékeltetik, milyen környezetben próbál Brüsszel csatlakozási tárgyalásokat folytatni.
1. Hibás gránátok
A Lviv Arsenal 2022-ben 100 ezer aknavetőgránátot ígért leszállítani – előleget felvették, áru azonban sehol. A mintegy 1,5 milliárd hrivnyát külföldre csatornázták, a gránátok sosem érkeztek meg vagy hibásak voltak. Öt személy ellen eljárás indult – erről a Nenka is írt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!