Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

Arsenal–Liverpool rangadón, Szoboszlaiék

Váratlan forgatókönyv az Arsenal–Liverpool rangadón, Szoboszlaiék a fejüket fogták a hiba után

Vélhetően a futball népszerűsítése címmel nem fogják levetíteni az Arsenal–Liverpool Premier League-rangadót a későbbiekben. A 21. forduló záró meccsén gól nem született, a Liverpool pedig az első félidőben egy nagy védelmi hiba után kapufát lőtt. A szünet után aztán a címvédőnél volt többet a labda, de sem ebből, sem Szoboszlai Dominik szabadrúgásaiból nem alakult ki igazán veszélyes helyzet. A listavezető Arsenal előnye így hat pont a második Manchester Cityhez képest, míg a Liverpool továbbra is a negyedik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 21:50
A Liverpoolnak volt a legnagyobb helyzete, de ehhez az Arsenal védelmi hibája is kellett
A Liverpoolnak volt a legnagyobb helyzete, de ehhez az Arsenal védelmi hibája is kellett Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Amikor augusztusban Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljával a Liverpool 1-0-ra nyert az Arsenal ellen a Premier League harmadik fordulójában, akkor még sokan gondolták azt, hogy ez a két csapat fog a bajnoki címért ádáz harcot vívni. A 21. fordulóban rendezett Arsenal–Liverpoolnak a felek viszont úgy futottak neki, hogy a címvédő hátránya 14 pont volt az éllovas londoniakhoz képest. Arne Slot csapata hiába veretlen kilenc meccse – öt győzelem és négy döntetlen –, a játék továbbra sem akar összeállni, emellett a Liverpoolnál a csatárok is elfogytak a rangadóra. Alexander Isak lába még karácsony előtt tört el a Tottenham ellen megnyert 2-1-es meccsen, emellett a leggólerősebb nyári érkező, Hugo Ekitiké combhajlító-sérülés miatt a Fulham után az Arsenal ellen sem volt a keretben. Slot így kényszerből Florian Wirtzet rakta be hamis kilencesnek.

Az Arsenal–Liverpool rangadón a vendégek kapuja előtt volt többet a labda az első félidőben
Az Arsenal–Liverpool rangadón a vendégek kapuja előtt volt többet a labda az első félidőben  Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arsenal–Liverpool: Kerkez Milos extrém nehéz feladata

A hatalmas esőben óvatosan kezdtek a csapatok, az Arsenal – nem nagy meglepetésre – Kerkez Milos oldalán vezette a támadásait, a magyar védőnek nem volt könnyű dolga: a remekül egy az egyező Bukayo Saka mellett a fellépő Jurrien Timberre is figyelnie kellett – olykor Szoboszlai, de inkább Gakpo segített be neki. Az első helyzetecske is innen jött: Saka könnyedén megverte Kerkezt, majd Mac Allistert is a vonal mellett, az angol visszatett labdája azonban pontatlan volt. A Liverpool egyre inkább beszorult a kapuja elé, de egyelőre bírta a nyomást. 

Ezt megúszta az Arsenal

Aztán a 27. percben a vendégek kis híján kihasználtak Arsenal védelmének megingását. William Saliba rosszul tette haza a labdát, Raya csak beleérni tudott, szerencséjére a Liverpool jobbhátvédje, Conor Bradley a kapufát találta el az emeléssel.

Az első félidő végén adok-kapok volt a pályán, a vendégek büntetőt reklamáltak Jeremie Frimpong esése miatt, Virgil van Dijk és Declan Rice szájkaratéját igazi tömegjelenet követte. A játékrész végén Rice ugratta ki Sakát, Kerkez hősies blokkja kellett félig már a földön fekve, hogy ne legyen gól a lövésből. Így maradt a 0-0-s állás 45 perc után.

Kerkez Milos nagy csatában Bukayo Saka ellen
Kerkez Milos nagy csatában Bukayo Saka ellen  Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenalnak jó a döntetlen is?

A szünet után sokáig ismét állóháború volt, technikai hibák voltak mindkét oldalon. A második félidőben már a Liverpoolnál volt többet a labda, de ezzel sokat nem tudott kezdeni felállt védelem ellen – itt látszott igazán Ekitiké és az Afrika-kupán szereplő Mohamed Szalah hiánya. Az Arsenal passzivitását Mikel Arteta is megunta a 65. percben, Gyökeres Viktort is lehozta, helyére Gabriel Jesus állt be.

De hiába, az Arsenal nem akart kitámadni, továbbra is átadta a területet a Liverpoolnak – a 72. percben a listavezető nulla lövéssel és mindössze 24 százalékos labdabirtoklással büszkélkedhetett a szünetet követően. Ha a hazaiak többgólos előny birtokában lettek volna, mindez érthető is, de az eredmény továbbra is 0-0 volt.

Újabb liverpooli sérült a hajrában

A 81. percben aztán a Liverpool jó szögből kapott szabadrúgást 24 méterről, kicsit jobbról. A labda mögé természetesen Szoboszlai állt, de ahogy bő negyedórával korábban, ismét nem találta el a kaput, de ez már veszélyesebb volt. Míg Arteta már a 78. percben elhasználta mind az öt cseréjét, addig Arne Slot egyszer sem változtatott sokáig, igaz, a kispad nem is volt hosszú. A négyperces hosszabbításban az Arsenal ismét életjeleket mutatott, 45 percig nulla lövése volt, a végén egy perc alatt volt kettő, Alisson azonban ezeket könnyen védte. A végén aztán a Liverpoolt újabb veszteség érte, Bradleyt hordágyon kellett levinni, s az északír sérüléstörténetét ismerve, ez sem lesz rövid kihagyás. Az Arsenalnak a végén még egy szöglete volt, de gól ebből sem lett, a listavezetőnek a Liverpool ellen nemcsak most, hanem a bajnokság mostani kiírásában nem sikerült bevenni a Vörösök kapuját.

Az Arsenal előnye így hat pont a második Manchester Cityhez képest, míg a Liverpool továbbra is a negyedik. A hétvégén nem rendeznek újabb fordulót a Premier League-ben, az FA-kupában játszanak a csapatok. Az Arsenal vasárnap a másodosztályú Portsmouth otthonában – ahol a magyar légiós, Kosznovszky Márk hosszú időre dőlt ki –, a Liverpool pedig hétfőn a harmadosztályú Barnsleyt fogadja.

Premier League, 21. forduló

Az élmezőny állása

  1. Arsenal 49 pont/21 meccs
  2. Manchester City 43/21
  3. Aston Villa 43/21
  4. Liverpool 35/20
  5. Brentford 33/21

