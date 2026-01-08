Váratlan forgatókönyv az Arsenal–Liverpool rangadón, Szoboszlaiék a fejüket fogták a hiba után

Amikor augusztusban Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljával a Liverpool 1-0-ra nyert az Arsenal ellen a Premier League harmadik fordulójában, akkor még sokan gondolták azt, hogy ez a két csapat fog a bajnoki címért ádáz harcot vívni. A 21. fordulóban rendezett Arsenal–Liverpoolnak a felek viszont úgy futottak neki, hogy a címvédő hátránya 14 pont volt az éllovas londoniakhoz képest. Arne Slot csapata hiába veretlen kilenc meccse – öt győzelem és négy döntetlen –, a játék továbbra sem akar összeállni, emellett a Liverpoolnál a csatárok is elfogytak a rangadóra. Alexander Isak lába még karácsony előtt tört el a Tottenham ellen megnyert 2-1-es meccsen, emellett a leggólerősebb nyári érkező, Hugo Ekitiké combhajlító-sérülés miatt a Fulham után az Arsenal ellen sem volt a keretben. Slot így kényszerből Florian Wirtzet rakta be hamis kilencesnek.

Az Arsenal–Liverpool rangadón a vendégek kapuja előtt volt többet a labda az első félidőben Fotó: BEN STANSALL / AFP

Arsenal–Liverpool: Kerkez Milos extrém nehéz feladata

A hatalmas esőben óvatosan kezdtek a csapatok, az Arsenal – nem nagy meglepetésre – Kerkez Milos oldalán vezette a támadásait, a magyar védőnek nem volt könnyű dolga: a remekül egy az egyező Bukayo Saka mellett a fellépő Jurrien Timberre is figyelnie kellett – olykor Szoboszlai, de inkább Gakpo segített be neki. Az első helyzetecske is innen jött: Saka könnyedén megverte Kerkezt, majd Mac Allistert is a vonal mellett, az angol visszatett labdája azonban pontatlan volt. A Liverpool egyre inkább beszorult a kapuja elé, de egyelőre bírta a nyomást.

Ezt megúszta az Arsenal

Aztán a 27. percben a vendégek kis híján kihasználtak Arsenal védelmének megingását. William Saliba rosszul tette haza a labdát, Raya csak beleérni tudott, szerencséjére a Liverpool jobbhátvédje, Conor Bradley a kapufát találta el az emeléssel.

Az első félidő végén adok-kapok volt a pályán, a vendégek büntetőt reklamáltak Jeremie Frimpong esése miatt, Virgil van Dijk és Declan Rice szájkaratéját igazi tömegjelenet követte. A játékrész végén Rice ugratta ki Sakát, Kerkez hősies blokkja kellett félig már a földön fekve, hogy ne legyen gól a lövésből. Így maradt a 0-0-s állás 45 perc után.