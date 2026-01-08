Piros lapok Liverpoolban, a Manchester United korábbi edzője kiröhögtette magát

Michael Keane akár az Everton pozitív hőse is lőhetett volna, hiszen ő szerezte meg a vezetést a Wolverhampton elleni Premier League-meccsen. A mérkőzés a kötelező győzelem kategóriába esett volna a liverpooli csapatnak, ám a PL-tabellán reménytelenül az utolsó helyen kullogó Wolverhampton ki tudott egyenlíteni. Keane aztán a hajrában piros lapot kapott: a VAR-vizsgálat során kiszúrták, ahogy fejpárbaj közben meghúzta Tolu Arokodare haját. Néhány perccel később Jack Grealish is mehetett az öltözőbe, David Moyes vezetőedző mégis megvédte fegyelmezetlen játékosait.

Jack Grealish ostobasága után is villant a piros lap, a frusztrált Everton kilenc emberrel fejezte be a Wolverhampton elleni PL-meccset (Fotó: News Images via ZUMA Press Wire/Richard Bierton)

– Nem volt agresszív, nem volt erős, nem volt szándékos – értékelte az esetet Moyes. Már az első kettő is vitatható, a szándékosság el nem ismerésével azonban teljesen hiteltelenné vált az edző, aki az Everton előtt a Manchester United kispadján is ült.

Everton: Moyes kifakadt Keane piros lapja miatt

Moyes azonban még folytatta is.

Ha mindenki megnöveszti a haját, megvan az esélye, hogy meghúzzák azt. Nevetséges döntés volt

– erősített rá a narratívájára az edző, aki még Grealish ostobaságát is megvédte.