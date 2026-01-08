Jack Grealishdavid moyesEverton FCMichael Keanepiros lap

Piros lapok Liverpoolban, a Manchester United korábbi edzője kiröhögtette magát

A labdarúgó Premier League 21. fordulójában az Everton hazai pályán csupán 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó Wolverhampton ellen. Az eredménynél is kínosabb volt, ahogy a liverpooli csapat két korábbi angol válogatott játékosa is piros lapot kapott: Michael Keane hajhúzás, Jack Grealish a játékvezető megtapsolása után mehetett az öltözőbe. David Moyes, az Everton vezetőedzője sem javított az összképen, nevetséges döntésnek nevezte Keane kiállítását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 7:51
Michael Keane szerezte az Everton gólját, később viszont hajhúzásért piros lapot kapott a Wolverhampton ellen edzője, David Moyes nevetségesnek nevezte a döntést (Fotó: Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Roger Evans)
Michael Keane akár az Everton pozitív hőse is lőhetett volna, hiszen ő szerezte meg a vezetést a Wolverhampton elleni Premier League-meccsen. A mérkőzés a kötelező győzelem kategóriába esett volna a liverpooli csapatnak, ám a PL-tabellán reménytelenül az utolsó helyen kullogó Wolverhampton ki tudott egyenlíteni. Keane aztán a hajrában piros lapot kapott: a VAR-vizsgálat során kiszúrták, ahogy fejpárbaj közben meghúzta Tolu Arokodare haját. Néhány perccel később Jack Grealish is mehetett az öltözőbe, David Moyes vezetőedző mégis megvédte fegyelmezetlen játékosait.

Jack Grealish ostobasága után is villant a piros lap, a frusztrált Everton kilenc emberrel fejezte be a Wolverhampton elleni PL-meccset
Jack Grealish ostobasága után is villant a piros lap, a frusztrált Everton kilenc emberrel fejezte be a Wolverhampton elleni PL-meccset (Fotó: News Images via ZUMA Press Wire/Richard Bierton)

– Nem volt agresszív, nem volt erős, nem volt szándékos – értékelte az esetet Moyes. Már az első kettő is vitatható, a szándékosság el nem ismerésével azonban teljesen hiteltelenné vált az edző, aki az Everton előtt a Manchester United kispadján is ült.

Everton: Moyes kifakadt Keane piros lapja miatt

Moyes azonban még folytatta is.

Ha mindenki megnöveszti a haját, megvan az esélye, hogy meghúzzák azt. Nevetséges döntés volt

– erősített rá a narratívájára az edző, aki még Grealish ostobaságát is megvédte.

A közelmúltban túlzásba vitt karácsonyi bulijával a hírekbe került Grealish gúnyosan megtapsolta a játékvezetőt, miután az ő javára ítélt szabadrúgást, ezért kapta meg a második sárga lapját, alig néhány perccel az első után.

– Természetes, hogy akkor már mindenki frusztrált volt – intézte el az ügyet Moyes.

Premier League, 21. forduló

  • West Ham–Nottingham 1-2
  • Manchester City–Brighton 1-1
  • Fulham–Chelsea 2-1
  • Everton–Wolverhampton 1-1
  • Crystal Palace–Aston Villa 0-0
  • Brentford–Sunderland 3-0
  • Bournemouth–Tottenham 3-2
  • Newcastle–Leeds 4-3
  • Burnley–Manchester United 2-2
  • Arsenal–Liverpool csütörtök 21.00 (Spíler 1)

Az élmezőny állása

  1. Arsenal 48 pont/20 meccs
  2. Manchester City 43/21
  3. Aston Villa 43/21
  4. Liverpool 34/20
  5. Brentford 33/21

A mérkőzés összefoglalója, a két piros lappal együtt átkattintással nézhető meg:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

