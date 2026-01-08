Piros lapok Liverpoolban, a Manchester United korábbi edzője kiröhögtette magát

Michael Keane akár az Everton pozitív hőse is lőhetett volna, hiszen ő szerezte meg a vezetést a Wolverhampton elleni Premier League-meccsen. A mérkőzés a kötelező győzelem kategóriába esett volna a liverpooli csapatnak, ám a PL-tabellán reménytelenül az utolsó helyen kullogó Wolverhampton ki tudott egyenlíteni. Keane aztán a hajrában piros lapot kapott: a VAR-vizsgálat során kiszúrták, ahogy fejpárbaj közben meghúzta Tolu Arokodare haját. Néhány perccel később Jack Grealish is mehetett az öltözőbe, David Moyes vezetőedző mégis megvédte fegyelmezetlen játékosait.
– Nem volt agresszív, nem volt erős, nem volt szándékos – értékelte az esetet Moyes. Már az első kettő is vitatható, a szándékosság el nem ismerésével azonban teljesen hiteltelenné vált az edző, aki az Everton előtt a Manchester United kispadján is ült.
Everton: Moyes kifakadt Keane piros lapja miatt
Moyes azonban még folytatta is.
Ha mindenki megnöveszti a haját, megvan az esélye, hogy meghúzzák azt. Nevetséges döntés volt
– erősített rá a narratívájára az edző, aki még Grealish ostobaságát is megvédte.
