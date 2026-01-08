Filmbe illő búcsú, öröm a Manchester City ürömjében

Csütörtök este a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool rangadóját rendezik a Premier League-ben, s ha Szoboszlai Dominikék nyernek, valamennyi dobogóshoz közelítenek a fordulóban. Az Aston Villa 0-0-ra végzett szerdán a Crystal Palace ellen, a Manchester City pedig hiába vezetett Erling Haaland büntetőjével, végül 1-1-et játszott hazai pályán a Brightonnal szemben. Ha néhány nap múlva Antoine Semenyo győztes gólt lő, az már vélhetően a Manchester City sikerét jelenti majd, a ghánai futballista viszont szerdán még a Bournemouth-nak adott búcsúajándékot.

A Bournemouth régóta várt erre a sikerre, a Manchester Citybe tartó Antoine Semenyo búcsúajándéka után kapta is a szép szavakat a társaktól (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A Bournemouth a jó kezdés után borzasztó formába került, egymás után tizenegy Premier League-meccsén maradt nyeretlen. A rossz sorozat a Tottenham ellen megszakadt: a vélhetően utolsó Bournemouth-meccsét játszó Semenyo a 95. percben tekerte a győztes gólt a kapuba. Volt amúgy bőven hosszabbítás, Andoni Iraola a 100. percben még le is cserélhette Semenyót, hogy külön megtapsoltassa a bournemouth-i közönséggel.

Semenyo: irány a Manchester City

A fordulatos meccsen mindkét csapat vezetett, a 3-2-es siker nagyon sokat jelentett a Bournemouth-nak, s persze a vélhetően búcsúzó Semenyónak is, akinek a hírek szerint már csak az orvosi vizsgálat hiányzik ahhoz, hogy a Manchester City játékosa legyen – ezzel a formáját látva aligha lesz gond.

– Ha ez volt az utolsó meccse a Bournemouth-ban, ennél jobban nem búcsúzhatott volna. A filmeknek van ilyen forgatókönyvük, senki nem érdemli meg nála jobban – mondta Semenyóról Marcus Tavernier, aki gólpasszal járult hozzá a Bournemouth győzelméhez.