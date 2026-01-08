Manchester CityBournemouthPremier League

Filmbe illő búcsú, öröm a Manchester City ürömjében

Botlott a Manchester City és Aston Villa is: az angol labdarúgó Premier League aktuális dobogósai közül mindkettő csak egy-egy ponttal gazdagodott szerdai bajnokiján. A Bournemouth viszont lezárta tizenegy meccses nyeretlenségi sorozatát, s ennek a Manchester City is örülhet: a Bournemouth győztes gólját ugyanis Antoine Semenyo szerezte, aki így lendületből csatlakozhat az égszínkékekhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 6:47
Antoine Semenyo győztes gólt szerzett a meccsen, amely vélhetően az utolsó találkozója volt Bournemouth-mezben, mielőtt a Manchester City játékosa lesz (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
Csütörtök este a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool rangadóját rendezik a Premier League-ben, s ha Szoboszlai Dominikék nyernek, valamennyi dobogóshoz közelítenek a fordulóban. Az Aston Villa 0-0-ra végzett szerdán a Crystal Palace ellen, a Manchester City pedig hiába vezetett Erling Haaland büntetőjével, végül 1-1-et játszott hazai pályán a Brightonnal szemben. Ha néhány nap múlva Antoine Semenyo győztes gólt lő, az már vélhetően a Manchester City sikerét jelenti majd, a ghánai futballista viszont szerdán még a Bournemouth-nak adott búcsúajándékot.

A Bournemouth régóta várt erre a sikerre, a Manchester Citybe tartó Antoine Semenyo búcsúajándéka után kapta is a szép szavakat a társaktól
A Bournemouth régóta várt erre a sikerre, a Manchester Citybe tartó Antoine Semenyo búcsúajándéka után kapta is a szép szavakat a társaktól (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A Bournemouth a jó kezdés után borzasztó formába került, egymás után tizenegy Premier League-meccsén maradt nyeretlen. A rossz sorozat a Tottenham ellen megszakadt: a vélhetően utolsó Bournemouth-meccsét játszó Semenyo a 95. percben tekerte a győztes gólt a kapuba. Volt amúgy bőven hosszabbítás, Andoni Iraola a 100. percben még le is cserélhette Semenyót, hogy külön megtapsoltassa a bournemouth-i közönséggel.

Semenyo: irány a Manchester City

A fordulatos meccsen mindkét csapat vezetett, a 3-2-es siker nagyon sokat jelentett a Bournemouth-nak, s persze a vélhetően búcsúzó Semenyónak is, akinek a hírek szerint már csak az orvosi vizsgálat hiányzik ahhoz, hogy a Manchester City játékosa legyen – ezzel a formáját látva aligha lesz gond.

– Ha ez volt az utolsó meccse a Bournemouth-ban, ennél jobban nem búcsúzhatott volna. A filmeknek van ilyen forgatókönyvük, senki nem érdemli meg nála jobban – mondta Semenyóról Marcus Tavernier, aki gólpasszal járult hozzá a Bournemouth győzelméhez.

Andoni Iraola is boldog volt Semenyo miatt,  és nem fukarkodott a dicsérettel:

Semenyo az egyik, ha nem a legjobb játékos, akit valaha edzettem.

Idényről idényre fejlődött, tíz gólt szerzett a mostani évad első felében, pedig nem is középcsatár. Nagyon hiányozni fog – szögezte le a Bournemouth vezetőedzője.

Premier League, 21. forduló

  • West Ham–Nottingham 1-2
  • Manchester City–Brighton 1-1
  • Fulham–Chelsea 2-1
  • Everton–Wolverhampton 1-1
  • Crystal Palace–Aston Villa 0-0
  • Brentford–Sunderland 3-0
  • Bournemouth–Tottenham 3-2
  • Newcastle–Leeds 4-3
  • Burnley–Manchester United 2-2
  • Arsenal–Liverpool csütörtök 21.00 (Spíler 1)

Az élmezőny állása

  1. Arsenal 48 pont/20 meccs
  2. Manchester City 43/21
  3. Aston Villa 43/21
  4. Liverpool 34/20
  5. Brentford 33/21

