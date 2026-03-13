Repülőtereket lőttek az ukránok, drámai orosz válasz jöhet + videó

Péntek hajnalban robbanások hallatszottak orosz katonai repülőtereknél, sajtójelentések szerint ukrán támadás volt a Fekete-tengeri régióban.
Több robbanás rázta meg a Hanszkaja katonai repülőteret Majkop közelében, a Krasznodari határterületen a kora reggeli órákban, írta az Origo.
Közösségi médiában megjelent videók tűzgömböket mutatnak az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek működtek a térségben.
Kicsivel később, helyi idő szerint reggel 5 és 5:30 között robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben egy katonai repülőtér közelében, valamint külön a szomszédos repülőbázison.
A támadások pontos célpontjairól és a keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs információ.
Kijev rendszeresen támad orosz katonai célpontokat, hogy csökkentse Moszkva harcképességét a háborúban. Mindhárom létesítmény korábban is célpont volt az ukrán területek közelsége miatt; Kijev gyakran támadja az ottani lőszerraktárakat és üzemanyagtartályokat.
