Repülőtereket lőttek az ukránok, drámai orosz válasz jöhet + videó

Péntek hajnalban robbanások hallatszottak orosz katonai repülőtereknél, sajtójelentések szerint ukrán támadás volt a Fekete-tengeri régióban.

Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)



Több robbanás rázta meg a Hanszkaja katonai repülőteret Majkop közelében, a Krasznodari határterületen a kora reggeli órákban, írta az Origo.

Közösségi médiában megjelent videók tűzgömböket mutatnak az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek működtek a térségben.

Kicsivel később, helyi idő szerint reggel 5 és 5:30 között robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben egy katonai repülőtér közelében, valamint külön a szomszédos repülőbázison.

A támadások pontos célpontjairól és a keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs információ.

Kijev rendszeresen támad orosz katonai célpontokat, hogy csökkentse Moszkva harcképességét a háborúban. Mindhárom létesítmény korábban is célpont volt az ukrán területek közelsége miatt; Kijev gyakran támadja az ottani lőszerraktárakat és üzemanyagtartályokat.