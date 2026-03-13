orosz-ukrán háborúUkrajnaorosz

Repülőtereket lőttek az ukránok, drámai orosz válasz jöhet + videó

Tűzgömbök jelentek meg az éjszakai égbolton a támadások következtében. Az ukrán támadás ezúttal repülőterek és légi bázisok ellen irányult.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 6:53
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Péntek hajnalban robbanások hallatszottak orosz katonai repülőtereknél, sajtójelentések szerint ukrán támadás volt a Fekete-tengeri régióban.

Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)


Több robbanás rázta meg a Hanszkaja katonai repülőteret Majkop közelében, a Krasznodari határterületen a kora reggeli órákban, írta az Origo

Közösségi médiában megjelent videók tűzgömböket mutatnak az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek működtek a térségben.

Kicsivel később, helyi idő szerint reggel 5 és 5:30 között robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben egy katonai repülőtér közelében, valamint külön a szomszédos repülőbázison.

A támadások pontos célpontjairól és a keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs információ. 

Kijev rendszeresen támad orosz katonai célpontokat, hogy csökkentse Moszkva harcképességét a háborúban. Mindhárom létesítmény korábban is célpont volt az ukrán területek közelsége miatt; Kijev gyakran támadja az ottani lőszerraktárakat és üzemanyagtartályokat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének egy korábbi döntésére vezethetők vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.