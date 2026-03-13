Nagy a csend Magyar Péter önként vállalt drogtesztjéről

Rákay Philip szerint beszédes, hogy Magyar Péter már nem emlegeti a drogtesztet, pedig korábban ő maga hívta ki Kocsis Mátét nyilvános vizsgálatra.

Magyar Péter bulizik. Forrás: YouTube

A DPK háborúellenes gyűléseinek házigazdája a közösségi oldalán azt írta:

Mekkora a csend Magyar Péter önként vállalt drogtesztjéről! Még a végén kiderül, hogy Adidas-rajongó? Három csík nélkül sehová?

Rákay Philip arra utalt, hogy szerinte az ellenzéki politikus kihátrált a korábban felvetett közös vizsgálatból. Rákay a bejegyzésében felidézte: néhány hete Magyar Péter nyilvános drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője akkor azonnal jelezte, hogy kész részt venni egy ilyen vizsgálaton.

Te mondod meg az időpontot

– üzente akkor Kocsis Máté.

Mint megírtuk, Magyar Péter korábban azt állította, hogy több politikus – köztük Kocsis Máté – nem vállalta a drogtesztet. Kocsis ezt visszautasította, és azt mondta: azért nem vett részt korábban ilyen vizsgálaton, mert gyűlöli a drogot és nem fogyasztja, ugyanakkor nyitott egy közös tesztre.

Az ügy előzménye egy rejtélyes internetes oldal, a Radnaimark.hu megjelenése volt. A honlapon kezdetben egy biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat szerepelt, később pedig a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg és egy dátum: 2024. augusztus 3.

Forrás: Radnaimark.hu

Magyar Péter később egy videóban elismerte, hogy azon a napon valóban járt abban a lakásban, amely a képen látható. Elmondása szerint volt barátnője, Vogel Evelin hívására érkezett oda.

A politikus azt állította, hogy a lakásban alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt, ám hangsúlyozta: ő maga nem fogyasztott drogot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)