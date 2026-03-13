Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

drogteszttisza pártrákay philipMagyar Péter

Nagy a csend Magyar Péter önként vállalt drogtesztjéről

„Mekkora a csend Magyar Péter drogtesztjéről!” – írta Rákay Philip, aki szerint a Tisza Párt elnöke korábban maga hívta ki Kocsis Mátét nyilvános tesztre, azóta viszont nem beszél az ügyről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 7:28
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákay Philip szerint beszédes, hogy Magyar Péter már nem emlegeti a drogtesztet, pedig korábban ő maga hívta ki Kocsis Mátét nyilvános vizsgálatra.

Magyar Péter bulizik. Forrás: YouTube

A DPK háborúellenes gyűléseinek házigazdája a közösségi oldalán azt írta

Mekkora a csend Magyar Péter önként vállalt drogtesztjéről! Még a végén kiderül, hogy Adidas-rajongó? Három csík nélkül sehová?

Rákay Philip arra utalt, hogy szerinte az ellenzéki politikus kihátrált a korábban felvetett közös vizsgálatból. Rákay a bejegyzésében felidézte: néhány hete Magyar Péter nyilvános drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője akkor azonnal jelezte, hogy kész részt venni egy ilyen vizsgálaton. 

Te mondod meg az időpontot

üzente akkor Kocsis Máté.

Mint megírtuk, Magyar Péter korábban azt állította, hogy több politikus – köztük Kocsis Máté – nem vállalta a drogtesztet. Kocsis ezt visszautasította, és azt mondta: azért nem vett részt korábban ilyen vizsgálaton, mert gyűlöli a drogot és nem fogyasztja, ugyanakkor nyitott egy közös tesztre.

Az ügy előzménye egy rejtélyes internetes oldal, a Radnaimark.hu megjelenése volt. A honlapon kezdetben egy biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat szerepelt, később pedig a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg és egy dátum: 2024. augusztus 3.

Forrás: Radnaimark.hu

Magyar Péter később egy videóban elismerte, hogy azon a napon valóban járt abban a lakásban, amely a képen látható. Elmondása szerint volt barátnője, Vogel Evelin hívására érkezett oda. 

A politikus azt állította, hogy a lakásban alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt, ám hangsúlyozta: ő maga nem fogyasztott drogot.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.