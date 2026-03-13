Ukrán hírcsatornán támadták a magyar védett árat, Orbán Viktor leváltásában reménykednek

Az ukrán 24 Kanal hírcsatorna egyik műsorában bírálták a magyar kormány üzemanyagokra bevezetett védett árát, és Orbán Viktor leváltásában reménykedtek – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint ismert, a magyar kormány a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci bizonytalanság miatt védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek értelmében a benzin árát 595 forintnál, a gázolajét pedig 615 forintnál maximalizálták. A szabályozás azonban csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, ami az ukrán műsorvezető szerint problémát jelent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a műsorában úgy fogalmazott:

Orbán Viktor úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál.

A műsorvezető azt kifogásolta, hogy az árplafon nem vonatkozik az ukrán rendszámú járművekre. Mint mondta: – Rögzítik az árakat, felső árplafont szabnak meg, de csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre. Vagyis, jelképesen szólva, ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat.