Ukrán hírcsatornán támadták a magyar védett árat, Orbán Viktor leváltásában reménykednek

Az ukrán 24 Kanal műsorvezetője a magyar kormány üzemanyagokra bevezetett védett árát bírálta, és arról beszélt, hogy az intézkedés az ukrán rendszámú járművekre nem vonatkozik – írja az Ellenpont. A műsorban az is elhangzott, hogy Ukrajnának kedvező lenne, ha a választások után változás történne Magyarországon.

2026. 03. 13. 8:34
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Koen Van Weel Forrás: ANP/AFP
Az ukrán 24 Kanal hírcsatorna egyik műsorában bírálták a magyar kormány üzemanyagokra bevezetett védett árát, és Orbán Viktor leváltásában reménykedtek – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint ismert, a magyar kormány a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci bizonytalanság miatt védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek értelmében a benzin árát 595 forintnál, a gázolajét pedig 615 forintnál maximalizálták. A szabályozás azonban csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, ami az ukrán műsorvezető szerint problémát jelent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó:  MTI/EPA/Olivier Hoslet

Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a műsorában úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál.

A műsorvezető azt kifogásolta, hogy az árplafon nem vonatkozik az ukrán rendszámú járművekre. Mint mondta: – Rögzítik az árakat, felső árplafont szabnak meg, de csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre. Vagyis, jelképesen szólva, ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat.

Magyar Péterrel összejátszva Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Magyarország így nem jut olcsó orosz energiához.

Gavriscsak arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte sok ukrán fuvarozó rendszeresen közlekedik Ukrajna és Magyarország között. 

Tudjuk, hogy sok ukrán fuvaros ingázik Ukrajna és Magyarország között. Nekik ezek nagyon magas árak lesznek

 – fogalmazott.

A műsorban Orbán Viktor politikáját is bírálta. Az ukrán műsorvezető szerint Magyarországnak nagyon előnyös, ha Oroszország és Magyarország között létezik valami, amit Ukrajnának lehet nevezni.

Végül arról is beszélt, hogy szerinte a következő magyar választások után változásra lenne szükség. 

Nagyon remélem, hogy április 12-e után ez az egész megváltozik, és nem fogjuk hallani ennek a politikusnak a vakkantásait

 – mondta.

Az Ellenpont beszámolója felidézi, hogy az ukrán médiában korábban is megjelentek olyan megszólalások, amelyek Magyar Péter politikai sikerének drukkoltak. A portál arról ír, hogy Dmitrij Gordon ukrán televíziós műsorvezető például dicsérte az ellenzéki politikust, míg az Európai Pravda egyik vezetője párhuzamot vont közte és Volodimir Zelenszkij között.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

