Nem árad a Tavaszi szél

Saját korábbi jelöltje buktatta le Magyar Pétert. A volt tiszás képviselőjelölt-aspiráns a premier napján nézte meg a pártpropaganda-filmet, és alig lézengtek a teremben – szerepel a Tűzfalcsoport közösségi oldalára feltöltött posztjában.
A csoport arról írt, hogy az egyik Tisza-sziget-alapító és a párt korábbi képviselőjelölt-aspiránsa moziban volt megnézni a Tavaszi szél című filmet, azaz Magyar Péter agitációs reklámfilmjét.
A közösségi médiabejegyzéshez csatolt képekhez ezt írta: „Tavaszi szél – ébredés, a film, melytől libabőrös leszel… A film, amely alatt legalább kétszer gombóc lesz a torkodban és visszatartod a könnyeid… A film, melynek végén az egész terem tapsol…” – számol be a Tűzfalcsoport a korábbi „jelöltjelölt” posztjáról.
Azonban a posztjához mellékelt képek másról árulkodnak, csak pár embert láthatunk, megtelt termet semmiképp, így megdőlni látszik Magyar Péter azon állítása, hogy „szakemberek szerint a Tavaszi szél valódi repülőrajttal indult.”
