Farkastámadás Martonyiban

Szokatlan vadkár érte a napokban Martonyi községet, ahol egy menekülő szarvascsapat szabályosan áttörte a helyi temető kerítését. A nyomok alapján az állatokat feltehetően a környéken megtelepedett farkasok támadták meg és hajszolták be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település területére – derült ki az Agroinform.hu cikkéből.

A menekülő szarvasok rémületükben a kerítésoszlopokat is kidöntötték. Forrás: Facebook

A pánikba esett rudli jelentős kárt okozott:

menekülés közben mintegy 20–25 betonoszlopot döntöttek ki. A vadak több ponton is átszakították a dróthálót, miközben kétségbeesetten próbáltak kijutni a zárt területről.

A hajsza két szarvas életébe került, az egyik állat a temetőben, a másik egy közeli lakóház udvarán pusztult el. Szerencsés körülmény viszont, hogy a menekülési útvonal elkerülte a sírokat, így a kegyeleti helyek és a síremlékek épségben maradtak.

Vécsei István polgármester határozottan kizárta a kóbor kutyák felelősségét, mivel a településen szigorú az ebtartás, az egyik szarvasborjún pedig olyan sérülések voltak, amelyeket kutya nem tud okozni.

A helyi vadászok hőkamerás felvételei is megerősítik, hogy egy komplett, legalább tizenkét egyedes farkascsalád él a közeli erdőkben.

A ragadozók jelenléte alapjaiban változtatta meg a helyi ökoszisztémát: a szarvasok éjszakánként a lakott területek közelében keresnek menedéket, a vaddisznóállomány pedig szinte teljesen eltűnt a környékről.

A településvezetés tájékoztatta a lakosságot az esetről, egyúttal jelezték, az esetleges káreseményt az egyházaknak és a vadásztársaságnak kell jelezni. Bár korábban is fordultak elő kisebb vadkárok, ilyen mértékű rombolásra évtizedek óta nem volt példa a faluban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)