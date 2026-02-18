Farkasnak nézte az őt üldöző kutyát, nagyon megijedt a horvát sífutónő + videó

A sífutás sok szurkolót vonz a téli olimpián, és szerdán mindenki meglepődött, amikor a szabadstílusú női csapatsprint selejtezőjében Lago di Teseróban (Val di Fiemme) a célegyenesben feltűnt egy csehszlovák farkaskutya. Csehszlovákia már nincs, de csehszlovák farkaskutya van, a fajta a farkas és a német juhászkutya keresztezésének eredménye. Így nem csoda, hogy sokan farkast kiáltottak. Az olasz Il Messaggero cikkében arról ír, hogy a sífutópályán is nagyon szigorú a szurkolók biztonsági ellenőrzése, még hegyes esernyőt sem lehet bevinni a lelátóra, így különösen meglepő, hogy egy kutya az elzárt pályára tévedt. A hortvát Tena Hadzic és az argentin Nahiara Diaz Gonzalez voltak azok, aki mögött befutott a célba. A kutya barátságos volt, hagyta magát megsimogatni, és a személyzet kivezette a pályáról. Azóta már kiderült, hogy a nyakörvet viselő Nazgul egy korábbi olasz sífutó, a pálya közelében, attól fél kilométerre lakó Alice Varesco házi kedvence, tőle szökött meg otthonról.

A horvát Tena Hadzic és Nazgul, a csehszlovák farkaskutya találkozása Forrás: Direkktno

Nazgul megszökött otthonról, és elment sífutást nézni az olimpián

Nazgul gazdája éppen Anterselvában volt, hogy megnézze a biatlontversenyt, és miközben várakozott, a sífutást figyelte a tévében, és felismerte a kutyáját a közvetítésben. Amikor meglátta a jelenetet, WhatsApp-üzenetet küldött Silvano Gadinnak, az Eurosport kommentátorának, így derült fény a rejtélyre – írja a Corriere dello Sport.

– Először azt hittem, egy farkas, vagy hogy talán hallucinálok a megerőltető verseny miatt. Rendkívül nagy volt, és mivel mellettem futott, féltem, hogy megharap. Az a tény, hogy a kutyának egyáltalán sikerült bejutnia a pályára, nem jó. Számomra ez nem nagy ügy, mert nem éremért versenyzek. De ha a döntőben történt volna, ahol érmek forognak kockán, már egészen más lett volna a helyzet – mondta Tena Hadzic.