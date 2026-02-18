Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

olimpialiu shaoanghódeszkahszü mengtaosíakrobatika

Liu Shaoang „tesójának” trükközése után most aztán tombolhatnak a kínaiak

A milánói–cortinai téli olimpia szerdai versenynapját Kína úgy kezdte, hogy még nincs aranyérme, de ezen a napon három aranyesélye is van: síakrobatikában, hódeszkában és rövid pályás gyorskorcsolyában is. S hódeszkában a férfiaknál slopestyle-ban Szu Jiming győzött is, mégpedig a 22. születésnapján, így meglett Kína első aranya. Este jön rövid pályás gyorskorcsolyában férfi 500 méteren a címvédő Liu Shaoang – aki négy éve még magyar színekben lett olimpiai bajnok ebben a számban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 12:57
A kínai Szu Jiming a hódeszkások slopestyle számában Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A 2022-es pekingi téli olimpián Kína hazai pályán kilenc arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal az éremtábla negyedik helyén végzett, és senki sem gondolta, hogy az idei ötkarikás játékok hajrájába fordulva egyetlen aranya sem lesz. Márpedig így történt, a szerdai versenynap előtt Kína a 19. helyet foglalta el az éremtáblán három ezüsttel és három bronzzal. A mai napot azonban a kínaiak nagy reményekkel várták. Rövid pályás gyorskorcsolyában este 500 méteren Liu Shaoang és Lin Hsziao-csün is a negyeddöntőben folytathatja, és a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a címvédő – Pekingben azonban még magyarként koronázták meg.

Liu Shaoang (14-es) este címvédőként lép jégre 500 méterem, de már nem magyar, hanem kínai színekben
Liu Shaoang (14-es) este címvédőként lép jégre 500 méterem, de már nem magyar, hanem kínai színekben (Fotó: Imaginechina via AFP/Stringer)

Síakrobatikában a szabadstílusú női ugrás (aerials) selejtezőjében a 25 induló között négy kínai is volt, köztük címvédőként a már 35 éves Hszü Mengtao (Xu Mengtao), akit ötödik olimpiáján is nagy esélyesnek könyveltek el, ekvégre ő a világranglista éllovasa. A selejtezőt amúgy kedden kellett volna megrendezni, de a rossz időjárás miatt mára halasztották, a döntő napjára. A selejtezőből a 12-es döntőbe mind a négy kínai bejutott, Hszü Mengtao mellett Sao Csi (Shao Qi), Kung Fanyu (Kong Fanyu) és Csen Mejting (Chen Meiting) is.

Xü Mengtao a figyelem középpontjában
Hszü Mengtao a figyelem középpontjában (Fotó: AFP/Jeff Pachoud)

Liu Shaoang jó barátja, Szu Jiming szerezte meg Kína első aranyát

Hódeszkában Szu Jiming (Su Yiming) nagyon nagy sztár. 2022-ben Big Airben – ahol egy nagy ugrást kell tökéletesen bemutatni – olimpiai bajnok lett, és ebben a számban Milánóban bronzérmet szerzett. S ma a 22. születésnapán (!) slopestyle-ban – a versenyzőnek itt több trükköt kell bemutatniuk egy menetben – is megcélozhatta az aranyat, abban a számban, amelyen négy éve ezüstöt nyert. Milánóban Szu Jiming nyerte Kína első érmét, és a kínai média felkapta, hogy a közösségi oldalán Liu Shaoang is gratulált neki, a „tesójának” nevezve. Szu Jiming ma a  slopestyle-ban az első körben ötödikként próbéálkozott, nagyot ment, 82,41 ponttal átvette a vezetést, és ott is maradt az élen. Itt az a szabály, hogy a döntőben három kört rendeznek, és a végén mindenkinek a legjobb pontszámát veszik figyelembe, vagyis két nagy rontás ellenére is meg lehet nyerni az olimpiát. A második körben Szu Jiming nem javított (79,90), de továbbra is az első helyen állt. A harmadik körben megint szenzciósan hajtotta végre a trükkjeit, a célban nagyon örült, és nagy volt a meglepetés, hogy a szigorú zsűrinél nem javított a pontszámán (82,18). De a hátra levő versenyzők közül senki nem tudta megelőzni, így  Szu Jiming megnyerte Kína első aranyérmét a milánói–cortinai téli olimpiát. Kína nagyon várta már ezt az aranyat, végre tombolhatnak örömükben a kínaiak. 

FRISSÍTÉS 

Ha egy üzlet beindul! Délután síakrobatikában a szabadstílusú női ugrás döntőjében Hszü Mengtao diadalmaskodott, így megvédte a címét, és Kína még a bronzérmet is megszerezte Sao Csi révén. Este pedig Liu Shaoang lehet a fókuszban.

A 2022-es, pekingi téli olimpián Liu Shaoang így nyerte meg az 500 métert, még magyar színekben:

