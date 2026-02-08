Liu Shaoang kétszavas posztját az olimpián nagyon felkapta a kínai média + videó

Liu Shaoang rövid pályás gyorskorcsolyában magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok (2018 – férfiváltó, 2022 – 500 méter), de Milánóban már kínai színekben versenyez. (Bátyja, a magyarként egyszeres olimpiai bajnok, a 2018-as váltónk befutóembere, Liu Shaolin Sándor is országot váltott 2022 végén, de ő nem került be a kínai olimpiai csapatba.) Liu Shaoang Instagram-sztoriban Milánóból megosztott egy olyan fotót, amelyen Jeff Goldblum amerikai színész (Jurassic Park, A függetlenség napja) társaságában látható, de a kínai média nem ezt kapta fel.

Liu Shaoang és Jeff Goldblum Milánóban

Liu Shaoang gratulációja Su Ji-ming bronzérméhez

Az olimpián Kínai első érme, egy bronz a férfi hódeszkások big air versenyszámában született, Su Ji-ming szerezte. A kínai média pedig inspirálóként és szívmelengetőként tálalja, ahogy Liu Shaoang gratulált neki.

„A Let’s go, bro (Hajrá, tesó!) mondat tökéletesen megmutatja az összetartást. Az olimpiai sportolók egymás iránti kölcsönös tisztelete egyszerre lelkesítő és szívmelengető — hatalmas pacsi jár érte!” – szögezi le a Sina, az egyik legnagyobb kínai híroldal és portál külön cikket szánt a történetnek.

Liu Shaoang 2022-ben még magyar színekben lett olimpiai bajnok: