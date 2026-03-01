Borbély Balázst meglepte a győri piros lap, de nem tud haragudni érte

Az Újpest a második félidő legelején szerzett vezetést Győrben, de az NB I-ben immáron tizenegy forduló óta veretlen ETO FC Zseljko Gavrics átlövésével és Nfansu Njie megpattanó kísérletével fordított, így 2-1-re győzött. A sikerével Borbély Balázs vezetőedző együttese hat pontra növelte előnyét a vasárnap pályára lépő FTC előtt a tabella élén, míg Szélesi Zoltán csapata maradt a nyolcadik pozícióban.

Az ETO FC és az Újpest fordulatos NB I-es mérkőzése után Borbély Balázs és Szélesi Zoltán is értékelt. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Borbély Balázs szerint megérdemelt az ETO FC győzelme

– A bekapott gól után jó volt a reakciónk, beszorítottuk az ellenfelet, csak idő kérdése volt, mikor szerzünk gólt. Örülök, hogy ilyen tartást mutatott a csapatom. Az Újpest jól játszott, fegyelmezetten védekezett, az első félidőben kevés veszélyt tudtunk teremteni. A második félidőben a bekapott gól miatt még nagyobb sebességre tudtunk kapcsolni, és a kialakított helyzetek, valamint a mutatott játék alapján megérdemelt a győzelmünk – értékelt az M4 Sportnak Borbély Balázs, aki arra is kitért, hogy Gavrics gólja után ő sárga, Stefan Pánik erőnléti edző pedig piros lapot kapott túlzott örömködésért. –

Nem tudtam, hogy nem szabad a pályán ünnepelni a játékosokkal.

Ismét tanultam valamit, sajnálom nagyon, de annak örülök, hogy mindenki együtt él a csapattal, megvan a csapategység. Ha ilyen piros lapot kapunk, nem tudok senkire haragudni – mondta a győriek trénere.

A gól, amely után jöttek a lapok:

Szélesi Zoltán az Újpest játékával elégedett volt

– Örülök annak is, hogy megcsinálták a variációt középkezdésből, és gólt is tudtunk szerezni belőle. Annak nem tulajdonítok nagy véleményt, hogy utána kinyíltunk, hiszen a Győrnek az volt a lehetősége, hogy még jobban ránk telepszik. Idegenben egy ilyen meccs benne van, lehetett volna győzelem és iksz is.

Összességében inkább azért vagyok csalódott, hogy egy ilyen megpattanó lövéssel kaptunk ki.

Ettől függetlenül volt lehetősége az ellenfélnek, főleg, amint kezdtünk elfáradni – nyilatkozta az Újpest vezetőedzője.

Az ETO FC kedden a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Kecskemétet fogadja, majd a bajnokságban szombaton Zalaegerszegre látogat – a kupából már kiesett Újpest legközelebb a Paks ellen játszik az NB I-ben.