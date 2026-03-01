Ultimátum után csapás: így jutott el Washington és Jeruzsálem az iráni támadásig

Szombaton Izrael megelőző csapást mért Iránra. A támadás csak látszólag jött hirtelen, a helyzet elmérgesedése a két ország között már jó ideje benne volt a levegőben. Az elmúlt közel egy év eseményei megmutatták: Izrael és az Egyesült Államok kész a legkeményebb eszközökhöz nyúlni, hogy megakadályozza az iráni atomfegyver létrejöttét.

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Iránt (Fotó: AFP)

A mostani feszültség gyökerei 2025 nyaráig nyúlnak vissza. Bár májusban Donald Trump még arról beszélt, hogy haladást sikerült elérni a tárgyalásokon, és reményét fejezte ki a béke iránt, a helyzet hetek alatt a feje tetejére állt. Izrael, felismerve az egzisztenciális fenyegetést, elindította az Ébredő Oroszlán hadműveletet. Ez egy precízen megtervezett, pszichológiai és katonai csapássorozat volt, amely a Moszad megtévesztő manővereivel kezdődött és az iráni vezetés megbénításával végződött.

A helyzet június 22-én eszkalálódott: Donald Trump parancsára az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb légicsapását hajtotta végre Irán ellen. A célpontok az iráni atomprogram szíve és lelke voltak: Fordo, Natanz és Iszfahán. Az amerikai légierő B–2-es lopakodói a félelmetes, 13 tonnás GBU–57 bunkerromboló bombákkal támadták a föld mélyére rejtett létesítményeket. A szakértők szerint ezek a bombák képesek akár 60 méterre is behatolni a föld alá, mielőtt robbannának.

A csapás – amelyet a Fehér Ház teljes katonai sikernek nevezett – megrengette a teheráni rezsimet. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója megerősítette: a felszíni létesítmények megsemmisültek, a centrifugák súlyosan károsodtak. Izrael nem állt meg itt: válaszul az iráni fenyegetőzésekre, célzott támadást intézett a hírhedt teheráni Evin börtön és a Forradalmi Gárda központjai ellen is.