Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: elegendő időt ad Iránnak a megegyezésre, ellenkező esetben „rossz dolgok” történhetnek. Az elnök korábban, az általa létrehozott Béketanács első ülésén is hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok célja minden körülmények között megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson, írja az Origo.
Trump határidőt szabott Iránnak
Tíz–tizenöt napos ultimátumot adott Iránnak Donald Trump amerikai elnök a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között továbbra is folynak az egyeztetések, a nemzetközi feszültség érezhetően fokozódik, és egy esetleges katonai eszkaláció lehetősége sem zárható ki.
Trump utalt a 2025 júniusában végrehajtott amerikai légicsapásokra is, amelyek – megfogalmazása szerint – jelentősen „megtizedelték” Irán atomprogramját. A „Midnight Hammer” fedőnevű művelet során az amerikai légierő és haditengerészet összehangolt támadást hajtott végre a fordói, natanzi és iszfaháni létesítmények ellen.
Trump ultimátuma
Washington azt követeli Teherántól, hogy teljes mértékben mondjon le az urándúsításról, valamint adja fel nagy hatótávolságú ballisztikus rakétaprogramját. Irán ezzel szemben kitart amellett, hogy atomprogramja békés célokat szolgál, és vörös vonalnak tekinti rakétaarzenáljának korlátozását.
Teherán az ENSZ-nél is jelezte: egy esetleges amerikai támadás esetén „határozott és arányos” válaszlépésekre készül. Az iráni ENSZ-nagykövet levélben figyelmeztette António Guterres főtitkárt, hogy a térségben található amerikai támaszpontok és létesítmények legitim célponttá válhatnak.
Közben az iráni ellenzék egyik ismert alakja, Alireza Jafarzadeh azt állítja: a rezsim a tárgyalások ellenére is gőzerővel építi újjá a korábban megrongált nukleáris létesítményeket. A National Council of Resistance of Iran (NCRI) washingtoni irodájának helyettes vezetője szerint friss műholdfelvételek bizonyítják, hogy Irán felgyorsította az urándúsítással kapcsolatos kapacitások helyreállítását.
A felvételek alapján az iszfaháni komplexumban már zajlik az újjáépítés, és hasonló munkálatokról érkeztek hírek a natanzi létesítményből is. Jafarzadeh szerint a rezsim ezzel párhuzamosan „háborúra készül”, és igyekszik megőrizni atomfegyverprogramjának maradékát, írja a Fox News.
Az ellenzéki politikus úgy véli, a tárgyalások Teherán számára csupán időhúzást jelentenek. Állítása szerint Irán legalább kétezer milliárd dollárt fordított nukleáris programjára 1979 óta, ami meghaladja az ország teljes olajbevételét az iszlám forradalom óta.
A következő napok döntő jelentőségűek lehetnek abban, hogy sikerül-e megállapodást kötni, vagy újabb fegyveres konfliktus felé sodródik a térség.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, valamint Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP/Getty Images/Alex Wong)
