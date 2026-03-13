Borult a bili, a pécsi Tisza-sziget tagjai is rájöttek, hogy valójában a régi baloldalnak dolgoznak

Szokatlan hangvételű bejegyzés jelent meg a közösségi médiában a Pécsi Egyetemisták Tisza-szigete oldalán. A poszt szerint a szervezetben megváltozott a légkör: az aktivisták azt állítják, hogy a szervezési feladatokat „az óellenzék háza tájáról érkezők” vették át, és ezzel együtt a stílus és a hangnem is gyökeresen átalakult. Ezzel maguk is beismerték, hogy az MSZP hatalomátmentésre készül a Tisza Párton keresztül - írja a BAMA.

Forrás: Facebook/Pécsi Egyetemisták Tisza-szigete

A bejegyzésben az aktivisták arról írnak, hogy utasításokat kapnak arra vonatkozóan, mikor és hol mit tegyenek, miközben az információkat visszatartják előlük. A poszt szerint mindezt

olyan emberek irányítják, akik fizetést és költségtérítést kapnak a Tiszától olyan munkáért, amelyet korábban lelkes civilek végeztek. A fiatal aktivisták szerint külső beavatkozási kísérlet is történt a helyi szervezet irányításának átvételére.

A történet azonban nem csupán egy szervezeti vitáról szól – írja a Baranya vármegyei hírportál. Baranya és Pécs hosszú ideje a baloldali politikai hálózat egyik utolsó erős bázisának számít Magyarországon. Országos szinten az egykori MSZP mára gyakorlatilag megszűnt meghatározó politikai erő lenni, ám a régióban továbbra is aktívak maradtak a régi szereplők és kapcsolatrendszerek. Elég csak néhány ismert névre gondolni: Tóth Bertalan volt MSZP-elnök, egykori pécsi alpolgármester, Puch László volt MSZP-pénztárnok, Kőhegyi István egykori MSZP-s parlamenti képviselő vagy Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester.

A helyi politikai struktúra az elmúlt években több alkalommal is átalakult, de a szereplők sokszor ugyanazok maradtak. A folyamat az MSZP egyfajta „újracsomagolásként” írható le:

az MSZP-s háttérrel létrejön a Mindenki Pécsért Egyesület, amely 2019-ben a pécsi önkormányzati választáson indítja az MSZP-s, DK-s hátterű politikusokat, ebből lesz a Pécs Jövőjéért Egyesület, most legújabban pedig a Tisza Pártnál jelent meg ugyanaz a szocialista kör.

A szervezetek neve és formája változott, de a helyi politikai hálózat lényegében megmaradt, a korábbi pártstruktúrák és pénzügyi kapcsolatok működtek tovább.

A politikai erőtérben egy új szereplő jelent meg – a Tisza Párt, amely a hagyományos baloldaliak számára is kihívást jelentett. Ekkor indult el az a folyamat, amelynek során a tapasztalt helyi baloldaliak megpróbálták befolyásolni a Tisza helyi szervezeteit. A lelkes, de politikailag kevésbé tapasztalt aktivisták közé belépve gyorsan megszerezték az irányítást, miközben a fiatalok végezték el a munka nehezét – állításuk szerint ők ingyen, mások pedig pénzért. A belső feszültségek a tavaly őszi előválasztás során váltak nyilvánvalóvá. Az egyik induló, Pichler Johanna akkor egy indulatos Facebook-bejegyzésben bírálta a történteket, amelyet később – állítása szerint felsőbb kérésre – törölt. Azt írta, hogy:

hazug, becsületsértő és lejárató kampány folyt.

Az ő helyére tették azt a Kovács Áront (Baranya 2-es választókerület), akinek nemrég Somogy vármegyében tették ki a plakátjait.