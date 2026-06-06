Szoboszlai ígéretét Rossi magyarul utánozta, Varga leleplezte fejesei titkát
A magyar labdarúgó-válogatott péntek este 2-1-re győzte le Finnországot felkészülési mérkőzésen. A találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitány játékosai közül Osváth Attila, Szappanos Péter, Varga Barnabás és Yaakobishvili Áron is a sajtó rendelkezésére állt, Szoboszlai Dominik nyilatkozatára viszont keddig várni kell.
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