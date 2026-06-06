Közben az orosz hadvezetés szerint a harcok továbbra is intenzíven zajlanak a front több szakaszán. Az orosz erők beszámolója szerint előrenyomulás történt a Szumi régióban, ahol Bacsevszk térségében vannak összecsapások, valamint a Donyecki területen, ahol Krasznij Liman és Konsztantyinivka környékén is harcokat jelentettek.

Az orosz fél állítása szerint a Donyecki terület mintegy 85 százaléka már ellenőrzésük alatt áll – derül ki a life.ru cikkéből.

A fekete-tengeri térségben is incidens történt: az ukrán haditengerészet közlése szerint egyik pilóta nélküli vízi járművük elektronikai zavarás következtében elvesztette az irányítást, és a romániai Konstanca partvidékén kötött ki. A román hatóságok tájékoztatása szerint a történteknek nem voltak áldozatai.

A diplomáciai fronton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét az ellenségeskedések leállítását sürgette, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte: csak olyan tárgyalásoknak látja értelmét, amelyek hosszú távú rendezést eredményezhetnek. Az orosz államfő szerint egy esetleges személyes találkozó feltétele a tartós megállapodás alapjainak kidolgozása.