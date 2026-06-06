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Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 6.

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Továbbra is heves harcok zajlanak az orosz–ukrán frontvonal több szakaszán: miközben az orosz hadsereg újabb előrenyomulásról számolt be a Szumi és a Donyecki térségben, ukrán dróntámadások érték az oroszországi régiókat. A harcok következtében több ukrán megyében áramkimaradások voltak, a Fekete-tengeren pedig egy ukrán pilóta nélküli vízi jármű sodródott a román partokhoz. A diplomáciai fronton Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin ismét a lehetséges tárgyalások feltételeiről üzent egymásnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 6:42
Illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
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Az orosz védelmi minisztérium június 5-i jelentése szerint a légvédelmi eszközök ukrán fegyveres erők 106 drónját semmisítettek meg oroszországi régiók felett – írja az Izvesztyija orosz lap. 

A szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 106 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg

– jelentették. A minisztérium hozzátette, hogy az orosz erők ellenséges drónokat lőttek le Tver, Rjazany, Brjanszk, Tula, Belgorod és Kurszk megyék, valamint a Moszkvai régió, a Krím és a Fekete-tenger felett.

Közben az orosz hadvezetés szerint a harcok továbbra is intenzíven zajlanak a front több szakaszán. Az orosz erők beszámolója szerint előrenyomulás történt a Szumi régióban, ahol Bacsevszk térségében vannak összecsapások, valamint a Donyecki területen, ahol Krasznij Liman és Konsztantyinivka környékén is harcokat jelentettek. 

Az orosz fél állítása szerint a Donyecki terület mintegy 85 százaléka már ellenőrzésük alatt áll – derül ki a life.ru cikkéből.

A fekete-tengeri térségben is incidens történt: az ukrán haditengerészet közlése szerint egyik pilóta nélküli vízi járművük elektronikai zavarás következtében elvesztette az irányítást, és a romániai Konstanca partvidékén kötött ki. A román hatóságok tájékoztatása szerint a történteknek nem voltak áldozatai.

A diplomáciai fronton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét az ellenségeskedések leállítását sürgette, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte: csak olyan tárgyalásoknak látja értelmét, amelyek hosszú távú rendezést eredményezhetnek. Az orosz államfő szerint egy esetleges személyes találkozó feltétele a tartós megállapodás alapjainak kidolgozása.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

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