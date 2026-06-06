„Mi most megmutatjuk, milyen a konstruktív ellenzéki hozzáállás”

– Többen azt várják, hogy az új politikai helyzetben erősödhet a parlamenti viták szerepe és jelentősége. Ez most akár a Fidesznek és a KDNP-nek is kedvezhetne, van erre esély?

– Az elmúlt években a hangsúly a parlamentről a közösségi médiára helyeződött át. A jobboldal talán ezt lassan vette észre, és a választási vereségben ez közre is játszott. Egyébként is erre mozdult el a társadalmi kommunikáció, a koronavírus-járvány pedig ezt még radikálisabbá tette. Ugyanakkor a parlament annyiban is több, mint a közösségi média, hogy itt élő, személyes viták vannak, azonnali válaszok szemtől szemben. Mi a parlamentben a korábbiakban is minden vitát megvívtunk, ezt így fogjuk tenni most is. Magyar Pétert szembesíteni fogjuk a saját korábbi mondataival, az ígéreteivel és a hazugságaival is. Az első napokban ezt nem viselte jól, folyamatosan bekiabált és idétlenkedett.

Fotó: Polyák Attila

Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon kevés javaslat érkezik be a parlamentbe, hiszen az első héten szünet volt, mert egyetlen egy tiszás javaslat sem készült el. Azóta is egy-két nagyon rövid törvényjavaslat csordogál be hetente, még nem indult be a törvényalkotási munka.

Ezen a héten például mindössze egyetlen, összesen 14 paragrafusból álló nagyon rövid törvényjavaslatot vitatunk meg. Ez az egész heti feladata a parlamentnek.

Amikor 16 évvel ezelőtt mi kezdtük a kormányzást, akkor 17 javaslatunk futott már ilyenkorra, amiket az első napokban nyújtottunk be. A Tisza Pártban Facebook-kormányzás van, valódi kormányzás nincs. Nem jönnek az emberek mindennapjait befolyásoló javaslatok, csak a kampányból ismert adok-kapok fut Magyar Péter intenzív jelenlétével.