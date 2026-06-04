Úgy szavaztak le a tiszások egy törvényjavaslatot, hogy még rajtuk is látszott, valójában támogatták volna azt

A tiszások másik kifogása az volt, hogy hiányoltak bizonyos részletszabályokat a törvényből, holott a javaslat egyértelműen rögzíti, hogy ezek kidolgozása a kormány feladata. Minden törvényhez tartoznak végrehajtási rendeletek, amelyek meghatározzák például az érintettek körét, a szankciókat és egyéb részletszabályokat. A jogalkotás rendje mindig így működik.

Mondvacsinált indokok

– Megkérdezték például, hogy miért nincs felsorolva, pontosan mely online platformokra vonatkozna a szabályozás. Erre azt válaszoltuk, hogy a törvényben is szerepel: a magas kockázatú online platformokat kormányrendeletben kell meghatározni. Ez azért szükséges, mert az online tér gyorsan változik: egyes platformok eltűnnek, újak jelennek meg, mások pedig hirtelen népszerűvé válnak. A parlament kijelöli a jogi kereteket, a kormány pedig a végrehajtási rendeletekben pontosítja a részleteket – mutatott rá.

Nacsa Lőrinc szerint a tiszások kifogásaiból látszik, hogy mondvacsinált indokokkal gáncsolták el a törvényjavaslatot, valójában pedig ők is egyetértenek vele. Hangsúlyozta ugyanakkor, a Fidesz–KDNP képviselői nyitottak a kompromisszumra: ha a Tisza Párt saját, konstruktív módosító javaslataival támogatná a kezdeményezést, készek együttműködni.

Nekünk nem az a fontos, hogy a törvény a mi nevünk alatt fusson, hanem az, hogy megszülessen. Ebben a kérdésben már az utolsó, vagy talán az utolsó utáni órában vagyunk

– hangsúlyozta.

Emlékeztetett, az elmúlt ciklusokban is dolgoztak a gyermekek digitális védelmét szolgáló jogszabályokon, most pedig egy újabb fontos állomáshoz érkeztek. Nemzetközi kutatások, szakmai szervezetek, magyar civil szervezetek, orvosok, pedagógusok és szülők egyaránt azt mondják, hogy ezekre a lépésekre szükség van. – A cél sokkal fontosabb, mint a politikai versengés arról, hogy ki nyújtja be a javaslatot. Ha a tiszás többség szeretné beterjeszteni, tegye meg nyugodtan. Akár szó szerint is átadjuk nekik a törvényjavaslat szövegét. A lényeg, hogy elfogadják, és ezzel segítsük a felnövekvő generációkat – mondta a képviselő.