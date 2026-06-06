– Miként jött létre a Navratilova, Temesvári duó?
– Martina állandó párostársa, Pam Shriver – aki szintén volt harmadik az egyéni világranglistán – megsérült. Félelmetes kettőst alkottak, hiszen összesen 79 viadalt nyertek meg együtt, volt köztük hét Australian Open, öt Wimbledon, négy US Open és szintén négy Roland Garros bajnoki cím. Martina partner nélkül maradt az 1986-os salakszezonra. Azt tudni kell, hogy mindkettőnket az IMG menedzselt akkoriban, persze más képviselte őt, mint engem. Pont Los Angelesben készültem, amikor felhívott a menedzserem, és titokzatosan csak annyit kérdezett, ekkor meg akkor hol leszek, mert valaki szeretne felhívni telefonon. Mivel akkoriban még nem volt mobiltelefon, így megállapodtunk egy időpontban, amikor egy ismerősömnél utolérhető leszek.
Akiért még Martina Navratilova is megküzdött
Az 1986-os Roland Garros női páros döntőjét 1986. június 8-án, vasárnap rendezték meg Párizsban, és páratlan magyar sikert hozott a finálé. A magyarok közül máig a legmagasabb egyéni ranglista-helyezéssel rendelkező Temesvári Andrea ugyanis remek játékkal a tenisz egyik legendája, Martina Navratilova oldalán megnyerte a döntőt. Sokak szerint akár a top 3-ig is eljuthatott volna az akkor húszesztendős játékos, ám két súlyos sérülése megakadályozta ebben. Edzőként is remek munkát végez, és csak azt sajnálja, hogy az általa is alapított Tiszta Tenisz a szekrényekből kihulló rengeteg csontváz miatt nem tudta eddig megvalósítani a sportágat megújító programját.
– Miként jött létre a Navratilova, Temesvári duó?
Kétszer is letette a telefont, nem hitte el, hogy Navratilova hívja
– Hogyan zajlott le a beszélgetés? Megdöbbent, amikor kiderült, ki a titokzatos hívó?
– Ha valaki egy szokványos beszélgetésre gondol, az nagyot téved. Csengett a telefon, felvettem, és egy hang beleszólt: „Helló, Martina Navratilova vagyok.” Erre mindössze annyit mondtam, hogy nagyon vicces, és letettem a telefont. Azt hittem, a menedzserem szórakozik. Nem telt el három másodperc, újra csengett a telefon, ugyanaz a hang, ugyanaz a bemutatkozás, majd annyit hozzátett, velem beszél-e. Mondtam, hogy igen, majd újra letettem a telefont. Harmadszor is megszólalt a csengő, és amikor felvettem, azonnal azt hajtogatta, hogy ő tényleg Martina Navratilova. Ekkor ismertem meg az akcentusát.
Nem tagadom, teljesen lefagytam, annyit tudtam kinyögni, miben segíthetek.
Nem véletlen, hogy azóta jó párszor mosolyogva a fejemhez vágta, hogy kétszer is rátettem a telefont, igencsak meg kellett küzdenie értem.
– Miért kereste végül?
– Elmesélte, hogy Pam Shriver megsérült, és az edzőjével úgy gondolták, hogy a salakszezonban végig együtt párosozhatnánk, melynek a csúcspontja a Roland Garros lenne. Hozzátette, miután korábban már többször felkértek edzőpartnernek, tudták, mire számíthatnak. Ahogy ezt meghallottam, levegőért kapkodtam, és mindössze annyi szaladt ki a számon, hogy ezt most komolyan gondolja? Kinevetett, és közölte, ne legyek kishitű, tökéletes a játékom, ráadásul van időnk összeszokni az edzéseken. Abból sem csinált titkot, hogy hisz abban, hogy eredményesek lehetünk együtt.
– Ön mit gondolt erről? Hiszen abban biztos lehetett, bármennyiszer felmennek a pályára, mindenki a húszéves Temesvárit fogja bombázni a labdákkal.
– Amikor ezt felvetettem neki, csak annyit mondott, nagyon jó párost fogunk alkotni, és tudja, hogy bírni fogom a rám nehezedő nyomást, hiszen remek versenyzőtípusnak tartott. Nem tagadom, már a telefonon keresztül olyan önbizalmat adott, hogy mire letettük, már én is elhittem azt, amit mondott.
A női páros pénzdíja
A női páros győztesei 1986-ban összesen körülbelül 33 000 amerikai dolláros (akkori értéken mintegy 230 000 francia frankos) fődíjon osztoztak, míg a 2026-os Roland Garroson a női páros nyereménye már eléri a 600 000 eurót (kb. 696 000 dollárt)
– Elérkezett a Roland Garros, és a végén kiderült, Navratilovának mindenben igaza volt. Önre játszottak, de megoldotta. Tényleg ennyire egyszerű volt?
– Abszolút nem, hiszen tízből nyolcszor rám ütötték a labdát az ellenfelek, ennek ellenére mindenkit végigvertünk a tornán, többszörös GS-bajnokokat is, majd a döntőben a Graf, Sabatini kettősnek esélye sem volt ellenünk.
Roppant büszke voltam magamra, hiszen ebben a nagy sikerben nekem is jelentős részem volt.
Ráadásul Martina az egyest elveszítette Chris Evert ellen, így lelkiekben összetört, rengeteget beszélgettem vele a mi döntőnk előtt. Jó érzés volt, hogy hallgatott rám, sikerült kirángatnom a gödörből, és a döntőben meccs közben többször is megköszönte, hogy igazi csapattá értünk és számíthatott rám a nehéz pillanatokban.
Két év kihagyás, majd az év visszatérője elismerés
– Profi pályafutása során öt egyéni és hét páros WTA-tornát, valamint 4 egyéni és páros ITF-viadalon nyert. Mit gondol, több volt ennél a karrierjében? Főleg annak tudatában, hogy a csúcson két évet kellett kihagynia két súlyos sérülés miatt.
– Mai fejjel kijelenthető, ha nem sérülök meg, vélhetően több tornát nyerek mind egyéniben, mind pedig párosban. A világ hetedik legjobbja voltam egyéniben, és 1983-ban engem választottak meg az év legjobban fejlődő játékosának. Arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy akkoriban jóval kevesebb tornát rendeztek, nem voltak 250-es, 500-as vagy 1000-es versenyek, a GS-viadalok mellett havonta maximum négy nagyobb tornát rendeztek. Hatalmas szó volt akkoriban, hogy az Italian Opent meg tudtam nyerni, ahol az öt meccsem alatt mindössze tizenegy játékot veszítettem el. Nem tagadom, hogy eljátszottam a gondolattal, mi lett volna velem a sérülések nélkül.
A szakma szerint akár a világranglista első három helye sem lett volna elérhetetlen a számomra, sőt, akár GS-t is nyerhettem volna egyéniben.
De mint tudjuk, a „ha” sosem játszik, pont úgy, mint a sérült teniszező. Ráadásul a bokasérülés előtt elkezdett rakoncátlankodni a derekam is, ám top 10-es játékosként meg volt adva, hol kötelező mindenképpen elindulnom, ahol összeszorított foggal, de pályára kellett lépnem. Manapság már az ilyen fokú sérüléseket az orvostudomány sokkal hamarabb helyre tudja hozni, mint az én időmben. Nekem hónapokba telt.
Temesvári Andrea tornagyőzelmei a WTA-viadalokon
Egyéni
Páros
– Visszatért, ám sokan fanyalogtak azon, hogy egyéni tornát már nem tudott nyerni. Ön miként élte meg ezeket az éveket?
– Amikor majdnem két év után újra elkezdtem játszani, sikerült visszaküzdenem magam a top 25-be. Én lettem az év visszatérője, és erre ma már nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor tény, szinte agyonnyomtam magam azzal, hogy ezt akkor nem tartottam nagyobb sikernek, állandóan azzal hajtottam magam, hogy miért nem vagyok már a legjobb tizenötben vagy tízben. Biztos, hogy ha most játszanék, nagyon büszke lennék arra, hogy újra a top 25-ben lehetnék.
Edzőként is a csúcsra ért, tanítványai GS-tornákat nyertek
– Az természetesnek tűnt, hogy a visszavonulását követően marad a sportágban, és edzőként próbálja meg segíteni a következő nemzedékeket?
– Már egészen fiatalon bennem volt, hogy az aktív sportpályafutásom befejeztével átadjam azt, amit megtanultam és átéltem teniszezőként. Már ekkor is úgy néztem az ellenfeleim játékát, mint egy edző, és ez segített a felkészülésben játékosként is.
– Egy sikeres karriert egy sikeres edzői munka követett eddig.
– Ott lehettem Babos Tímea mellett a felnőttpályafutása elején, majd kifejezetten örültem annak, hogy Gálfi Dalma sikereihez edzőként hozzá tudtam járulni, hiszen mindkét GS-sikerénél – a US Openen egyéniben, míg Wimbledonban Stollár Fanny társaként párosban győzött –, ott voltam mellette, és az év végén világelsőként zárt a juniorok között. Máthé Gáborral már hat és fél éve dolgozom együtt, és nagyon büszke vagyok arra, amiket közösen elértünk. Kétszeres siketlimpiai ezüstérmes lett, GS-t nyert egyéniben és párosban, Európa-bajnokságon dobogóra állhatott az irányításommal, folyamatosan fejlődik a játéka. Mindemellett a Billie Jean King-kupa játékosait is mentorálom.
– Őszintén, előfordulhatott volna az ön idejében, hogy összeálljon egy olyan valakivel párosozni, aki az egyik honfitársát lenácizta és nem hajlandó vele kezet fogni?
– Anélkül, hogy ítéletet mondanék, annyit elárulok, én nem álltam volna össze ilyen játékossal. Sem akkor, sem most.
– Aktív tagja volt annak a Tiszta Tenisz nevű mozgalomnak, amely évekkel ezelőtt szembement a sportág vezetőivel, és mindent megtett a magyar tenisz megújításáért. Hogy érzi, meglett az eredménye a küzdelmüknek?
– Nagyon sok értelme volt az akkori fellépésünknek, hiszen a korábbi vezetés működése rendkívül káros volt a sportágra nézve. Azt viszont sajnálom, hogy amikor eljött a pillanat, hogy a Tiszta Tenisz végrehajthatta volna a programjait, még évekig azzal kellett a tehetséges új vezetői gárdának foglalkoznia, hogy rendbe tegye az előző éra újabb botrányait.
Pályafutása során olyan legendákkal játszott, mint Steffi Graf:
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