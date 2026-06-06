Akiért még Martina Navratilova is megküzdött

– Ön mit gondolt erről? Hiszen abban biztos lehetett, bármennyiszer felmennek a pályára, mindenki a húszéves Temesvárit fogja bombázni a labdákkal.

– Amikor ezt felvetettem neki, csak annyit mondott, nagyon jó párost fogunk alkotni, és tudja, hogy bírni fogom a rám nehezedő nyomást, hiszen remek versenyzőtípusnak tartott. Nem tagadom, már a telefonon keresztül olyan önbizalmat adott, hogy mire letettük, már én is elhittem azt, amit mondott.

A női páros pénzdíja A női páros győztesei 1986-ban összesen körülbelül 33 000 amerikai dolláros (akkori értéken mintegy 230 000 francia frankos) fődíjon osztoztak, míg a 2026-os Roland Garroson a női páros nyereménye már eléri a 600 000 eurót (kb. 696 000 dollárt)

– Elérkezett a Roland Garros, és a végén kiderült, Navratilovának mindenben igaza volt. Önre játszottak, de megoldotta. Tényleg ennyire egyszerű volt?

– Abszolút nem, hiszen tízből nyolcszor rám ütötték a labdát az ellenfelek, ennek ellenére mindenkit végigvertünk a tornán, többszörös GS-bajnokokat is, majd a döntőben a Graf, Sabatini kettősnek esélye sem volt ellenünk.

Roppant büszke voltam magamra, hiszen ebben a nagy sikerben nekem is jelentős részem volt.

Ráadásul Martina az egyest elveszítette Chris Evert ellen, így lelkiekben összetört, rengeteget beszélgettem vele a mi döntőnk előtt. Jó érzés volt, hogy hallgatott rám, sikerült kirángatnom a gödörből, és a döntőben meccs közben többször is megköszönte, hogy igazi csapattá értünk és számíthatott rám a nehéz pillanatokban.

Martina Navratilova és Temesvári Andrea párosa rendkívül sikeres volt, hiszen a Roland Garros mellett még egy tornát megnyertek, míg egy másikon döntőbe jutottak Fotó: Reuters

Két év kihagyás, majd az év visszatérője elismerés

– Profi pályafutása során öt egyéni és hét páros WTA-tornát, valamint 4 egyéni és páros ITF-viadalon nyert. Mit gondol, több volt ennél a karrierjében? Főleg annak tudatában, hogy a csúcson két évet kellett kihagynia két súlyos sérülés miatt.

– Mai fejjel kijelenthető, ha nem sérülök meg, vélhetően több tornát nyerek mind egyéniben, mind pedig párosban. A világ hetedik legjobbja voltam egyéniben, és 1983-ban engem választottak meg az év legjobban fejlődő játékosának. Arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy akkoriban jóval kevesebb tornát rendeztek, nem voltak 250-es, 500-as vagy 1000-es versenyek, a GS-viadalok mellett havonta maximum négy nagyobb tornát rendeztek. Hatalmas szó volt akkoriban, hogy az Italian Opent meg tudtam nyerni, ahol az öt meccsem alatt mindössze tizenegy játékot veszítettem el. Nem tagadom, hogy eljátszottam a gondolattal, mi lett volna velem a sérülések nélkül.

A szakma szerint akár a világranglista első három helye sem lett volna elérhetetlen a számomra, sőt, akár GS-t is nyerhettem volna egyéniben.

De mint tudjuk, a „ha” sosem játszik, pont úgy, mint a sérült teniszező. Ráadásul a bokasérülés előtt elkezdett rakoncátlankodni a derekam is, ám top 10-es játékosként meg volt adva, hol kötelező mindenképpen elindulnom, ahol összeszorított foggal, de pályára kellett lépnem. Manapság már az ilyen fokú sérüléseket az orvostudomány sokkal hamarabb helyre tudja hozni, mint az én időmben. Nekem hónapokba telt.