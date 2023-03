A magyar Grand Slam-győztes mesélt a rákból felépült partneréről

Az egyéniben, párosban és vegyespárosban összesen 59-szeres Grand Slam-győztes világsztárban a korábbi páros partnere, Temesvári Andrea is tartotta a lelket.

Navratilova felépült a rákból Fotó: Glyn KIRK / AFP

Erről az egykori top 10-es magyar legenda, az 1986-ban Navratilova oldalán Roland Garrost nyert játékos mesélt a Metropolnak. – Tizenhárom évvel ezelőtt már átesett egy sikeres rákkezelésen Martina. Amikor tavaly karácsony előtt beszéltem vele, éreztem a hangján, nagyon meg van ijedve. Mondta is, 2010-ben nem gondolt arra, hogy közel a vég, most viszont eszébe jutott, hogy ez a karácsony lesz az utolsó az életében. Nincs mit szépíteni a dolgon, halálfélelme volt, amit nem is tagadott – elevenítette fel Navratilova nehéz pillanatait a visszavonult magyar teniszező.

Az 1986-os Roland Garros páros döntőjének főszereplői: Gabriela Sabatini, Steffi Graf, Temesvári Andrea és Martina Navratilova Fotó: AFP

Temesvári szerint Navratilova felépülésében az volt a kulcs, hogy a bajnoknő soha nem adta fel, legalább olyan elánnal küzdött, mint egykoron a teniszpályán. Csak akkor a tornagyőzelmekért, most pedig az életéért küzdött.