Elhunyt a brazilverő magyar válogatott egyik oszlopa

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Káposzta Benő korábbi válogatott labdarúgó. Káposzta Benő szerepelt az 1966-os világbajnokságon és megjárta az 1964-es tokiói olimpiát is, igaz, a kemény jobbhátvéd ott nem lépett pályára. Az Újpesttel továbbá hatszoros bajnok.

2025. 08. 12. 14:17
Káposzta Benő utólag kapott aranyérmet az 1964-es olimpiai győzelem után Fotó: Végh István
Gelei József – Káposzta Benő, Mátrai Sándor, Mészöly Kálmán, Szepesi Gusztáv – Mathesz Imre, Sipos Ferenc – Bene Ferenc, Albert Flórián, Farkas János, Rákosi Gyula. Ez a tizenegy győzte le káprázatos játékkal Brazíliát 3-1-re az 1966-os angliai labdarúgó-világbajnokságon. Aki ebben a csapatban szerepelt, örökre beírta a nevét a magyar labdarúgás történetébe. Így kell emlékeznünk a 83 évesen elhunyt Káposzta Benőre is. E csapat játékosai közül így már csupán Gelei József és Rákosi Gyula él.

Káposzta Benő egy 1961-es Újpest-Vasas bajnoki meccsen Mészöly Kálmán elől rúgja el a labdát. A válogatott labdarúgó szerepelt az 1966-os világbajnokságon, amikor 3-1-re legyőztük Brazíliát Fotó: Válogatott.blog.hu

Káposzta Benő a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte pályafutását, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához, amelyben teljes profi karrierjét töltötte. A lila-fehéreknél 272 mérkőzésen hét gólt szerzett, részese volt hat bajnoki címnek és két Magyar Kupa-győzelemnek. A válogatottban 1964 és 1969 között 19 találkozón kapott lehetőséget.

Káposzta Benő lemaradt az olimpiai aranyról, de kárpótolta az 1966-os vb

Káposzta Benő, miként utaltunk rá, alapembere volt az 1966-os, angliai világbajnokságon negyeddöntőig jutott nemzeti együttesnek. Tagja volt az 1964-es tokiói olimpián győztes magyar válogatottnak is, ám mivel nem lépett pályára, nem kapott aranyérmet, később azért kárpótolták egy replikával. Ez természetesen fájdalmas pont volt a pályafutásában, de amit elért, arra így is büszke lehetett.

Káposzta Benő az elmúlt években betegeskedett, csipőprotézis-műtéten is átesett. Az Újpest FC saját halottjának tekinti.

A Magyarország–Brazília (3-1) mérkőzés az 1966-os vb-n:

 

