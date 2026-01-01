hadházy ákosdonald tuskferencz orsolya

Donald Tusk szavaival mattolták Hadházy Ákost, aki Kapu Tiborra rontott rá az új év első napján

Hadházy Ákos sok száz ember munkáját becsülte le, amikor kijelentette, nem vagyunk űrkutató nemzet. Ferencz Orsolya frappáns választ adott a politikusnak azzal, hogy éppen a bálványa, Donald Tusk szavait idézte, aki kifejezetten büszke volt arra, hogy a lengyel mellett amerikai és magyar űrhajós is részt vett a legutóbbi misszióban. A balos lengyel miniszterelnök, aki pár éve még Hadházyék színpadán kampányolt azt is leszögezte, hogy a jövőben egyre fontosabb lesz az űrkutatás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 01. 22:31
Hadházy Ákos új év első napján megsértett több száz tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket – írta közösségi oldalán Ferencz Orsolya. 

Győr, 2025. december 9. Kapu Tibor kutatóűrhajós a HUNOR Roadshow győri állomásán tartott élménybeszámolón a Széchenyi István Egyetemen 2025. december 9-én. MTI/Krizsán Csaba
Kapu Tibor kutatóűrhajós a HUNOR Roadshow győri állomásán (Fotó: MTI/Krizsán Caba)

A független országgyűlési képviselő ma reggel posztolt arról, hogy Kapu Tibort a Fidesz propagandacélokkal fizette be űrutazásra. A fideszes politikus emlékeztet, Hadházy szerint hazugság, hogy űrkutató nemzet lennénk. – Ilyet mondjuk senki sem állított – jelezte Ferencz Orsolya.

Hangsúlyozta, az igazság az, hogy a kormány 2021-es döntése által lehetővé téve, rengeteg magyar szakember munkája révén megvalósulhatott Kapu Tibor történelmi űrutazása, amelyet sikerrel hajtott végre 2025-ben.

– Kapu Tibor társai között volt amerikai, lengyel és indiai. E nemzetek vezetői nem Hadházy Ákos világmegfejtéseire kíváncsiak, hanem tudják, hogy a XXI. században nincs sikeres nemzet sikeres űrtechnológia nélkül – szúrt oda a baloldali politikusnak Ferencz Orsolya, aki egy Donald Tusk-idézettel adta meg a kegyelemdöfést Hadházynak: 

Az űr már nem csupán a képzelet birodalma. Egyre inkább olyan területté válik, ahol jelen lesznek a lengyel ambíciók is. Mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy »az ég a határ«. Ma már azt mondhatjuk, hogy »az ég nem a határ« – sem Önök (ti. a jelen lévő űrhajósok), sem a lengyel ambíciók számára. Bárki, aki figyelemmel kíséri az ukrajnai háborút, tudja, milyen döntő jelentőségűek lehetnek az űrből származó képességek. Nagyon büszke vagyok ennek a missziónak a szimbolikus jelentőségére, amelynek amerikai parancsnoka és legénységének magyar tagja van. A lengyelek szívének talán ezek a legkedvesebb nemzetek, a politikától függetlenül.


– Hadházy szerint akkor már Tusk is fideszes? – tette fel végül a kérdést a Fidesz politikusa. 

Pár éve egyébként Tusk, még az Európai Néppárt elnökeként kampányolt a Márki-Zay-féle összefogásnak. Hadházy akkor a saját csatornáján osztotta meg büszkén a beszédét. 

Borítókép: Kapu Tibor és társai Donald Tusk lengyel elnökkel (Fotó: Olimpik/NurPhoto)


