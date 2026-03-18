kutatásbékeorosz-ukrán háború

Kijött a felmérés, amire Zelenszkij biztosan nem számított

Az ukránok 61 százaléka támogatna egy területi kompromisszumokat is magában foglaló békemegállapodást – derül ki az Ukrainszka Pravda által ismertetett felmérésből. A kutatás ugyanakkor hangsúlyozza: az eredmények jelentős mértékben függnek attól, milyen formában teszik fel a népszavazási kérdést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 13:29
Hazatérő ukrán katonákra várva a Csernyihivi régióban 2026. március 6-án (Fotó: AFP)
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) március 1. és 8. között végzett kutatása szerint a válaszadók egy része nyitott lehet kompromisszumos békemegállapodásra, azonban a támogatottság mértéke erősen függ a kérdés kontextusától – írja az Origo.

Ukrajna, Kijev – sírva tüntető nők
Ukrajna, Kijev – sírva tüntető nők. Fotó: AFP

A felmérés során egy olyan kérdésváltozatot vizsgáltak, amely a békemegállapodás előnyeire helyezte a hangsúlyt, többek között Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását, biztonsági garanciákat és gazdasági újjáépítési programot is megemlítve. Ebben az esetben a válaszadók 61 százaléka támogatta a javaslatot, míg tíz százalék elutasította azt.

Azok körében, akik biztosan részt vennének egy népszavazáson, a támogatottság még magasabb, 86 százalékos lenne, míg az ellenzők aránya 14 százalékra tehető. A teljes mintában a megkérdezettek 64 százaléka jelezte, hogy részt venne egy ilyen szavazáson.

A kutatást készítő szociológusok hangsúlyozták:

Lehetséges pozitív eredményt elérni egy megfelelően megfogalmazott kérdéssel,

ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben fennáll a manipuláció veszélye.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy még azok között is, akik elutasítják a területi engedményeket bizonyos feltételek mellett, 54 százalék igennel voksolna egy kedvezően megfogalmazott kérdés esetén, míg 14 százalék nemet mondana.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a brüsszeli háborúpárti elit ennek ellenére a vérontás folytatásában érdekelt.

 

Magyar Péter az ukránokkal egyeztet

Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása óta egyeztet ukrán szereplőkkel, azonban nem ismert, pontosan miről tárgyalt akkor és azóta a partnereivel. Annyi biztos, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati kötődésű személlyel, ugyanakkor nem derült ki, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel folytatott még megbeszéléseket.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián bár igyekeztek elkerülni a találkozás látszatát, egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott. Magyar Péter eközben a közösségi oldalán is posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.

 

Borítókép: Hazatérő ukrán katonákra várva a Csernyihivi régióban 2026. március 6-án (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu