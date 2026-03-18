A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) március 1. és 8. között végzett kutatása szerint a válaszadók egy része nyitott lehet kompromisszumos békemegállapodásra, azonban a támogatottság mértéke erősen függ a kérdés kontextusától – írja az Origo.
Az ukránok 61 százaléka támogatna egy területi kompromisszumokat is magában foglaló békemegállapodást – derül ki az Ukrainszka Pravda által ismertetett felmérésből. A kutatás ugyanakkor hangsúlyozza: az eredmények jelentős mértékben függnek attól, milyen formában teszik fel a népszavazási kérdést.
A felmérés során egy olyan kérdésváltozatot vizsgáltak, amely a békemegállapodás előnyeire helyezte a hangsúlyt, többek között Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását, biztonsági garanciákat és gazdasági újjáépítési programot is megemlítve. Ebben az esetben a válaszadók 61 százaléka támogatta a javaslatot, míg tíz százalék elutasította azt.
Azok körében, akik biztosan részt vennének egy népszavazáson, a támogatottság még magasabb, 86 százalékos lenne, míg az ellenzők aránya 14 százalékra tehető. A teljes mintában a megkérdezettek 64 százaléka jelezte, hogy részt venne egy ilyen szavazáson.
A kutatást készítő szociológusok hangsúlyozták:
Lehetséges pozitív eredményt elérni egy megfelelően megfogalmazott kérdéssel,
ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben fennáll a manipuláció veszélye.
A vizsgálat arra is rámutatott, hogy még azok között is, akik elutasítják a területi engedményeket bizonyos feltételek mellett, 54 százalék igennel voksolna egy kedvezően megfogalmazott kérdés esetén, míg 14 százalék nemet mondana.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a brüsszeli háborúpárti elit ennek ellenére a vérontás folytatásában érdekelt.
Magyar Péter 2024-es kijevi látogatása óta egyeztet ukrán szereplőkkel, azonban nem ismert, pontosan miről tárgyalt akkor és azóta a partnereivel. Annyi biztos, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati kötődésű személlyel, ugyanakkor nem derült ki, Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kikkel folytatott még megbeszéléseket.
A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián bár igyekeztek elkerülni a találkozás látszatát, egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanott. Magyar Péter eközben a közösségi oldalán is posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.
További Külföld híreink
Borítókép: Hazatérő ukrán katonákra várva a Csernyihivi régióban 2026. március 6-án (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!