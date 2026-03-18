Keményen kiállt Orbán Viktor mellett az osztrák politikus

A patrióta politikus arról is beszámol, hogy Kijev akadályozza a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel próbál befolyást gyakorolni a közelgő választásokra.

És mit reagál erre az EU? Semmit. Nincs bírálat, nincs szankció, nincs pénzügyi retorzió – egyáltalán semmi. Ráadásul Brüsszel nemcsak passzív marad, hanem védelmébe veszi Ukrajnát, és eltűri, hogy Zelenszkij nyíltan fenyegetéseket fogalmazzon meg Orbán Viktorral szemben. Mi ennek az oka?

– Az, hogy Magyarországon jobboldali, szuverenitást hangsúlyozó nemzeti kormány működik – mutatott rá az összefüggésre az osztrák politikus.

