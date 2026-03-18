Petra Steger, az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője úgy véli, hogy az Európai Unió 2026-ban a zsarolás, a manipuláció és a szuverén országokra gyakorolt nyílt nyomás eszközeit alkalmazza – számolt be a Tűzfalcsoport.
Keményen kiállt Orbán Viktor mellett az osztrák politikus
Petra Steger osztrák EP-képviselő szerint Brüsszel hallgatólagos támogatásával Ukrajna nyomást gyakorol Magyarországra, és a közelgő választások befolyásolására törekszik. Állítása szerint az Európai Unió nem lép fel, sőt Ukrajna mellé áll, miközben a szuverenitását védő magyar kormányt próbálják engedelmességre kényszeríteni. A képviselő úgy látja, Orbán Viktor nemzeti politikája rendkívül bosszantó Brüsszel számára, ezért fegyelmezni akarják Magyarországot.
Az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője egy friss bejegyzésében azt írja: Magyarország jól mutatja, miként működik Brüsszel. Állítása szerint Ukrajna nyomást gyakorol egy uniós tagállamra, miközben az EU nem lép fel, sőt végső soron még a rossz oldalt is támogatja.
Úgy látja, Orbán a nemzeti önrendelkezés, a béke és a brüsszeli központosítás elleni fellépés képviselője, ezért Magyarországot szerinte fegyelmezni akarják.
A patrióta politikus arról is beszámol, hogy Kijev akadályozza a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel próbál befolyást gyakorolni a közelgő választásokra.
És mit reagál erre az EU? Semmit. Nincs bírálat, nincs szankció, nincs pénzügyi retorzió – egyáltalán semmi. Ráadásul Brüsszel nemcsak passzív marad, hanem védelmébe veszi Ukrajnát, és eltűri, hogy Zelenszkij nyíltan fenyegetéseket fogalmazzon meg Orbán Viktorral szemben. Mi ennek az oka?
– Az, hogy Magyarországon jobboldali, szuverenitást hangsúlyozó nemzeti kormány működik – mutatott rá az összefüggésre az osztrák politikus.
Borítókép: Petra Steger, az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
