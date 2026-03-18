Petra StegerFPÖOrbán ViktorVálasztás 2026Európai Parlamentkiállás

Keményen kiállt Orbán Viktor mellett az osztrák politikus

Petra Steger osztrák EP-képviselő szerint Brüsszel hallgatólagos támogatásával Ukrajna nyomást gyakorol Magyarországra, és a közelgő választások befolyásolására törekszik. Állítása szerint az Európai Unió nem lép fel, sőt Ukrajna mellé áll, miközben a szuverenitását védő magyar kormányt próbálják engedelmességre kényszeríteni. A képviselő úgy látja, Orbán Viktor nemzeti politikája rendkívül bosszantó Brüsszel számára, ezért fegyelmezni akarják Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 10:38
Petra Steger az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője
Petra Steger az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON Forrás: AFP
Petra Steger, az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője úgy véli, hogy az Európai Unió 2026-ban a zsarolás, a manipuláció és a szuverén országokra gyakorolt nyílt nyomás eszközeit alkalmazza – számolt be a Tűzfalcsoport.

Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő szerint Orbán Viktor a nemzeti szuverenitás képviselője
Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő szerint Orbán Viktor a nemzeti szuverenitás képviselője. Fotó: AFP

Az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője egy friss bejegyzésében azt írja: Magyarország jól mutatja, miként működik Brüsszel. Állítása szerint Ukrajna nyomást gyakorol egy uniós tagállamra, miközben az EU nem lép fel, sőt végső soron még a rossz oldalt is támogatja. 

Úgy látja, Orbán a nemzeti önrendelkezés, a béke és a brüsszeli központosítás elleni fellépés képviselője, ezért Magyarországot szerinte fegyelmezni akarják.

A patrióta politikus arról is beszámol, hogy Kijev akadályozza a Barátság kőolajvezeték működését, ezzel próbál befolyást gyakorolni a közelgő választásokra. 

És mit reagál erre az EU? Semmit. Nincs bírálat, nincs szankció, nincs pénzügyi retorzió – egyáltalán semmi. Ráadásul Brüsszel nemcsak passzív marad, hanem védelmébe veszi Ukrajnát, és eltűri, hogy Zelenszkij nyíltan fenyegetéseket fogalmazzon meg Orbán Viktorral szemben. Mi ennek az oka?

– Az, hogy Magyarországon jobboldali, szuverenitást hangsúlyozó nemzeti kormány működik – mutatott rá az összefüggésre az osztrák politikus.

 

Borítókép: Petra Steger, az FPÖ osztrák európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu