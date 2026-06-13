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Újabb Oscar-vita Hollywoodban: Tom Hanks újraírná a szabályokat

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Tom Hanks szerint nincs szükség arra, hogy az Oscar-gálán külön kategóriát hozzanak létre a szinkron- és hangszínészi alakítások számára. A kétszeres Oscar-díjas színész úgy véli, hogy a hangalapú szerepeknek a jelenlegi színészi kategóriákban kellene esélyt kapniuk.

Magyar Nemzet
Forrás: Variety.com2026. 06. 13. 20:03
Tom Hanks kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Forrás: Facebook/Tom Hanks
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James Cameron ugyanebben az évben a Varietynek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Saldaña Neytiri szerepében nyújtott teljesítménye semmiben sem marad el egy Oscar-díjas alakítástól.

Dolgoztam Oscar-díjas színészekkel, és Zoe munkája semmivel sem alacsonyabb színvonalú. Mégis, mivel egy számítógéppel létrehozott karaktert alakít, valahogy nem számít. Ez számomra teljesen érthetetlen

– fogalmazott Cameron.

A vita tehát továbbra is nyitott kérdés Hollywoodban: vajon a jövőben a hangalakítások és a motion capture szerepek is ugyanúgy versenyezhetnek-e a legnagyobb színészi díjakért, mint a hagyományos filmszerepek. Tom Hanks szerint a válasz egyszerű: nincs szükség új kategóriákra, csak arra, hogy a teljesítményt nézzék, ne az eszközt, amellyel megszületik.

A Toy Story 5. részét június 18-tól vetítik a hazai mozik.

 

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