Újabb Oscar-vita Hollywoodban: Tom Hanks újraírná a szabályokat

James Cameron ugyanebben az évben a Varietynek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Saldaña Neytiri szerepében nyújtott teljesítménye semmiben sem marad el egy Oscar-díjas alakítástól.

Dolgoztam Oscar-díjas színészekkel, és Zoe munkája semmivel sem alacsonyabb színvonalú. Mégis, mivel egy számítógéppel létrehozott karaktert alakít, valahogy nem számít. Ez számomra teljesen érthetetlen

– fogalmazott Cameron.

A vita tehát továbbra is nyitott kérdés Hollywoodban: vajon a jövőben a hangalakítások és a motion capture szerepek is ugyanúgy versenyezhetnek-e a legnagyobb színészi díjakért, mint a hagyományos filmszerepek. Tom Hanks szerint a válasz egyszerű: nincs szükség új kategóriákra, csak arra, hogy a teljesítményt nézzék, ne az eszközt, amellyel megszületik.