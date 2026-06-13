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Putyin és Trump helyreállítaná az amerikai–orosz kapcsolatokat

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Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök célja a két ország közötti kapcsolatok helyreállítása. Erről beszélt Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete.

Magyar Nemzet
Forrás: TASZSZ2026. 06. 13. 17:41
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, az alaszkai Anchorage-ben Fotó: Sergey Bobylev Forrás: AFP
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Oroszország üdvözli a jelenlegi amerikai adminisztráció konstruktív és pragmatikus megközelítését a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására, amelyeket az előző vezetés súlyosan károsított

– fogalmazott Alekszandr Darcsijev az orosz nagykövetségen tartott rendezvényen.

A nagykövet hangsúlyozta, hogy a folyamat nem mentes a nehézségektől, ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy a két elnök jó személyes kapcsolatot alakított ki egymással.

Nem minden halad zökkenőmentesen és problémák nélkül, tekintettel a fennálló geopolitikai körülményekre, de nagyon fontos, hogy Oroszország és az Egyesült Államok vezetői a normális államközi kapcsolatok helyreállítását tűzték ki célul, amit a Bering-szoros mindkét oldalán élő emberek is sürgetnek

– mondta.

Moszkva hisz a kétoldalú kapcsolatok javulásában

A washingtoni orosz nagykövetségen tartott fogadáson jelen voltak a Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium munkatársai, valamint a Washingtonban akkreditált diplomáciai testület képviselői, amerikai közéleti szereplők és szakértők is.

Az amerikai–orosz kapcsolatok az elmúlt években történelmi mélypontra kerültek, különösen az ukrajnai háború és az arra válaszul bevezetett nyugati szankciók miatt.

Donald Trump hivatalba való visszatérése óta azonban több alkalommal is felmerült, hogy Washington és Moszkva megpróbálhatja újraépíteni a kommunikációs csatornákat és enyhíteni a diplomáciai feszültségeket.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán,  az alaszkai Anchorage-ben (Fotó: AFP) 

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