Oroszországemléknapünnepszuverenitás

Oroszország egészében megállt az élet, jelentős esemény van folyamatban

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Országszerte rendezvényekkel, kulturális programokkal és ünnepi megemlékezésekkel tartják meg Oroszország napját. Az állami ünnep annak a szuverenitási nyilatkozatnak állít emléket, amelyet 1990. június 12-én fogadott el az ország.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:04
Oroszországi Föderáció nemzeti zászlaja (Fotó: AFP)
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A RIA Novosztyi beszámolója szerint 

az ünnepségek elsőként a távol-keleti régiókban kezdődtek meg. Csukcsföldön léghajóparádét rendeztek, amelynek résztvevői orosz nemzeti zászlókat vittek magukkal az Anadir folyótorkolata felett.

Kamcsatkán kenyérfesztivállal várták az érdeklődőket. A rendezvényen 19 nemzetiségi és kulturális szervezet képviselői mutatták be hagyományos péksüteményeiket és helyi specialitásaikat.

Habarovszkban ünnepi díszlövést adtak le az Erofey Aréna közelében. A sortűz leadásának megtisztelő feladata Eduard Szafronovra, a légvédelmi erők veteránjára és a Bátorság Rend kitüntetettjére hárult.

Irkutszkban az esős időjárás ellenére is sokan vettek részt a megemlékezéseken. A résztvevők egy ötven méter hosszú orosz zászlót bontottak ki a városban rendezett ünnepségen.

A Szverdlovszki területen Denisz Paszler kormányzó köszöntötte az ünneplőket a regionális kormányzat épülete előtt. Az eseményt hazafias dalokat felvonultató koncert követte, míg az Ifjú Gárda mozgalom tagjai egy nagyméretű nemzeti zászlót bontottak ki az egység jelképeként.

Velikij Novgorodban több mint 1500 ember, Oroszország 11 régiójának képviseletében közösen énekelte el az orosz himnuszt a novgorodi Kreml területén.

Szentpéterváron az ünnepi program részeként vadászgépek köteléke repül át kétszer is a város felett.

Az ünnep alkalmából több külföldi vezető is üzenetet küldött Oroszországnak. Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök gratulációjában Oroszország szerepét méltatta, és a két ország közötti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. 

Az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un szintén üdvözletét küldte, és a két ország népe közötti együttműködés jelentőségét emelte ki. Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök gratuláló üzenetében hangsúlyozta, hogy Baku és Moszkva kapcsolatai a jószomszédi viszonyok és a kölcsönös tisztelet hagyományain alapulnak.

Borítókép: Oroszországi Föderáció nemzeti zászlaja (Fotó: AFP)

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