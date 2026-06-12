Oroszország egészében megállt az élet, jelentős esemény van folyamatban

A RIA Novosztyi beszámolója szerint
az ünnepségek elsőként a távol-keleti régiókban kezdődtek meg. Csukcsföldön léghajóparádét rendeztek, amelynek résztvevői orosz nemzeti zászlókat vittek magukkal az Anadir folyótorkolata felett.
Kamcsatkán kenyérfesztivállal várták az érdeklődőket. A rendezvényen 19 nemzetiségi és kulturális szervezet képviselői mutatták be hagyományos péksüteményeiket és helyi specialitásaikat.
Habarovszkban ünnepi díszlövést adtak le az Erofey Aréna közelében. A sortűz leadásának megtisztelő feladata Eduard Szafronovra, a légvédelmi erők veteránjára és a Bátorság Rend kitüntetettjére hárult.
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