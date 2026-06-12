Irkutszkban az esős időjárás ellenére is sokan vettek részt a megemlékezéseken. A résztvevők egy ötven méter hosszú orosz zászlót bontottak ki a városban rendezett ünnepségen.

A Szverdlovszki területen Denisz Paszler kormányzó köszöntötte az ünneplőket a regionális kormányzat épülete előtt. Az eseményt hazafias dalokat felvonultató koncert követte, míg az Ifjú Gárda mozgalom tagjai egy nagyméretű nemzeti zászlót bontottak ki az egység jelképeként.

Velikij Novgorodban több mint 1500 ember, Oroszország 11 régiójának képviseletében közösen énekelte el az orosz himnuszt a novgorodi Kreml területén.