Csökkent a lakosság száma Csehországban

Az éve első három hónapban mintegy 36 500 ember hagyta el Csehországot, míg a bevándorlók száma 29 200 volt. Emiatt a lakosság száma 7300-zal lett alacsonyabb.

Az említett időszakban 30 100-an haltak meg, míg az újszülöttek száma 17 500 volt. Az elhunytak legnagyobb csoportját a 80–84 évesek tették ki.

Az újszülöttek száma öt éve folyamatosan csökken. Éves összehasonlításban márciusig 1200-zal, azaz hat százalékkal kevesebb gyerek született, mint 2025 első negyedében. Az anyák általában idősebbek, mint a korábbi években, a most szülő anyák legtöbbje 31-32 éves volt.

Hasonlóan a korábbi időszakokhoz, az országot elhagyók többségét azok az ukránok tették ki, akiknek március végén lejárt a tartózkodási engedélyük

– mondta Michaela Nemecková, a CSÚ statisztikusa újságíróknak sajtótájékoztatón. Éves összehasonlításban a kivándorlók száma 1700-zal, a bevándorlóké pedig 5900-zal volt magasabb, mint 2025 elején.

Az első negyedévben 3100 házasságot kötöttek Csehországban, három százalékkal kevesebbet, mint egy éve. A házasságok száma már negyedik éve csökken Csehországban. A válások számát a statisztikusok nem közölték, arra hivatkoztak, hogy az illetékes igazságügyi tárca nyilvántartása nem volt teljes – írta az MTI.

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