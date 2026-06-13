Rendőröket támadtak meg a világbajnokságon, letartóztattak két szurkolót
Rendbontás és rendőri intézkedéssel járó incidens zavarta meg a Kanada–Bosznia-Hercegovina világbajnoki mérkőzés előtti eseményeket Torontóban. A hatóságok két német állampolgárságú, bosnyák szurkoló férfit vettek őrizetbe, miután a rendőrség szerint a biztosítást végző egyenruhások ellen fordultak.
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