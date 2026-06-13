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Az angol válogatott szürke eminenciása lehet a Premier League új átigazolási rekordere

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Ha hinni lehet a híreknek, rövidesen megdől a Premier League átigazolási rekordja, amely jelenleg Alexander Isak nevéhez fűződik, akit tavaly nyáron a Liverpool 125 millió fontért igazolt le a Newcastle csapatától. Most az angol válogatott és a Nottingham középpályása, Elliot Anderson körül izzik a levegő, ugyanis a Manchester City a jelenlegi, 122 millió fontos ajánlata helyett hajlandónak mutatkozik kifizetni a Forest által kért 130 millió fontot. A játékos úgy tűnik, minden pénzt megér a Citynek, ugyanis a góllövésen és a gólpasszok számán kívül szinte minden mutatóban ő a Premier League legjobbja.

Molnár László
2026. 06. 13. 13:07
A következő szezonban Elliot Anderson már nem az ellenfele, hanem a csapattársa lesz Rayan Cherkinek és Matheus Nunesnek
A következő szezonban Elliot Anderson már nem az ellenfele, hanem a csapattársa lesz Rayan Cherkinek és Matheus Nunesnek Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
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