Az angol válogatott szürke eminenciása lehet a Premier League új átigazolási rekordere
Ha hinni lehet a híreknek, rövidesen megdől a Premier League átigazolási rekordja, amely jelenleg Alexander Isak nevéhez fűződik, akit tavaly nyáron a Liverpool 125 millió fontért igazolt le a Newcastle csapatától. Most az angol válogatott és a Nottingham középpályása, Elliot Anderson körül izzik a levegő, ugyanis a Manchester City a jelenlegi, 122 millió fontos ajánlata helyett hajlandónak mutatkozik kifizetni a Forest által kért 130 millió fontot. A játékos úgy tűnik, minden pénzt megér a Citynek, ugyanis a góllövésen és a gólpasszok számán kívül szinte minden mutatóban ő a Premier League legjobbja.
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