Rendőrt hívtak Magyar Péterre egy müncheni sörözőben + videó

Egy müncheni sörözőben találkozott követőivel Magyar Péter, amiről korábban közösségi oldalán is beszámolt. A Hír TV azonban olyan felvételhez jutott, amely szerint az esemény nem zajlott zavartalanul: a Tisza Párt elnöke kampánybeszédet tartott a vendéglátóhelyen, miközben a szervezők állítólag csupán mintegy húsz főre foglaltak asztalt.
Rendőrségi intézkedésbe torkollott Magyar Péter müncheni kampánytalálkozója: a Hír TV birtokába jutott felvétel szerint a Tisza Párt elnöke egy sörözőben mondott beszédet, noha a helyszínt eredetileg kisebb létszámra foglalták le, és nem jeleztek politikai rendezvényt. A személyzet végül a hatóságokhoz fordult, miután az előre be nem jelentett gyűlés akadályozta a munkát.
A televízió beszámolója szerint a rendezvény politikai jellege nem szerepelt az előzetes egyeztetésben, a söröző dolgozói pedig azt kifogásolták, hogy az esemény akadályozta a munkavégzést. A felvételen hallható, amint az egyik alkalmazott számon kéri: „Ki engedélyezte ezt a gyűlést?”
A Hír TV szerint a személyzet végül értesítette a rendőrséget. A csatorna által bemutatott képsorok alapján a pincérek hiába kérték Magyar Pétert a beszéd befejezésére, a pártelnök folytatta felszólalását, sőt a helyszínen dolgozó német alkalmazottakat is megszólította.
A riport arra is emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki. Korábban az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen történt incidens kapcsán is vita bontakozott ki, amelynek következményei az Európai Parlamentig értek, ahol mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)
