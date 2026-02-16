Rendőrt hívtak Magyar Péterre egy müncheni sörözőben + videó

A riport arra is emlékeztetett: nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki. Korábban az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen történt incidens kapcsán is vita bontakozott ki, amelynek következményei az Európai Parlamentig értek, ahol mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezték.