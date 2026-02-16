A balos elemző szerint Magyar Péter egy időzített bomba

Megrendülten állt a kamera elé Magyar Péter a „lepedőügy” kirobbanása után – vélekedett Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az Ultrahangnak nyilatkozva úgy fogalmazott,

drámai hatperces beszéd volt, ahol először hangzott el olyan, hogy a Tisza Párt veszíthet.

– Már az is megrengette Magyar Pétert lelkileg, hogy egy fekete-fehér képet és valami fehér port láthatunk egy felvételen – mondta az elemző, aki hozzátette, pár nap elteltével, a pártelnök müncheni utazása után azt lehet érezni, Magyar Péter helyrebillent, és nem szeretné átengedni a vezető szerepet a pártban.

Arra a Blikknek nyilatkozó forrásra, aki azt mondta, hogy a lakásban rengeteg alkohol, és egy tálcán fehér por volt, utóbbi pedig bekerült Magyar Péter és Vogel Evelin „hálószobájába”, az elemző azt mondta, ő eleve azt nem érti,

Magyar Péter miért ment el még egyszer bulizni az ötkertes botrány után.

– Nálam már itt elakad a lemez. Főleg, ha igaz, amit Magyar Péter mondott arról, hogy őt megfigyelik – vélekedett. Jelezte, nem biztos, hogy az elmúlt két évben mindössze ez a két buli volt, csak a többiről még nem tudunk. Ez a huszonévesek vágya szokott lenni, és 40 felett lehiggad az ember, itt van az alapvető probléma. És ha valaki miniszterelnök szeretne lenni, minél kevesebb támadási felületet kell adni – vélekedett az elemző. Hozzátette, szerinte itt a fehér por a probléma, és ahogy Tarjányi Péter is mondta,

ha Magyar Péter egy kábítószernek tűnő dolgot lát, hogy lehet, hogy nem fordult onnan vissza?

Hozzátette, az ott elhelyezett kamera miatt az apartman tulajdonosa is feljelentést tesz, szerinte nem is biztos, hogy van videófelvétel, de feltehetően taktikai okokból nem hozták még nyilvánosságra. Ugyanakkor eleve nem érthető, miért tette ki magát annak 2024-ben, hogy bárki felvételt készítsen róla. Nagy Attila Tibor kitért arra is, hogy a Tisza elnöke egyébként biztonsági kockázat, és ha megválasztják kormányfőnek, biztonsági kihívásokkal teli lesz az élete.

Magyar Péter saját magára nézve egy időzített bomba,

és ki tudja, miket tudnak még róla az ellenfelei, akik a megfelelő pillanatra várnak. Kitért arra is, hogy

Magyar Péter impulzív ember hangulatingadozásokkal, és időről időre kiesik a szerepéből.

Ez önmagában tud konfliktust generálni még a párton belül.