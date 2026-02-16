tisza pártnagy attila tiborvogel evelinkábítószerultrahangMagyar Péter

A balos elemző szerint Magyar Péter egy időzített bomba

Továbbra is érthetetlen, hogy Magyar Péter miért nem hagyta el azt a lakást 2024 augusztusában, ahol saját bevallása szerint is kábítószernek tűnő anyag volt – fogalmazott Nagy Attila Tibor a „lepedőügy” kapcsán. A politikai elemző szerint a Tisza elnökét annyira megrendítették a történtek, hogy már az is elhangzott a szájából, veszíthet a párt a választáson.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 14:44
Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megrendülten állt a kamera elé Magyar Péter a „lepedőügy” kirobbanása után – vélekedett Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az Ultrahangnak nyilatkozva úgy fogalmazott, 

drámai hatperces beszéd volt, ahol először hangzott el olyan, hogy a Tisza Párt veszíthet.

– Már az is megrengette Magyar Pétert lelkileg, hogy egy fekete-fehér képet és valami fehér port láthatunk egy felvételen – mondta az elemző, aki hozzátette, pár nap elteltével, a pártelnök müncheni utazása után azt lehet érezni, Magyar Péter helyrebillent, és nem szeretné átengedni a vezető szerepet a pártban.

Arra a Blikknek nyilatkozó forrásra, aki azt mondta, hogy a lakásban rengeteg alkohol, és egy tálcán fehér por volt, utóbbi pedig bekerült Magyar Péter és Vogel Evelin „hálószobájába”, az elemző azt mondta, ő eleve azt nem érti, 

Magyar Péter miért ment el még egyszer bulizni az ötkertes botrány után.

 – Nálam már itt elakad a lemez. Főleg, ha igaz, amit Magyar Péter mondott arról, hogy őt megfigyelik – vélekedett. Jelezte, nem biztos, hogy az elmúlt két évben mindössze ez a két buli volt, csak a többiről még nem tudunk. Ez a huszonévesek vágya szokott lenni, és 40 felett lehiggad az ember, itt van az alapvető probléma. És ha valaki miniszterelnök szeretne lenni, minél kevesebb támadási felületet kell adni – vélekedett az elemző. Hozzátette, szerinte itt a fehér por a probléma, és ahogy Tarjányi Péter is mondta,

ha Magyar Péter egy kábítószernek tűnő dolgot lát, hogy lehet, hogy nem fordult onnan vissza? 

Hozzátette, az ott elhelyezett kamera miatt az apartman tulajdonosa is feljelentést tesz, szerinte nem is biztos, hogy van videófelvétel, de feltehetően taktikai okokból nem hozták még nyilvánosságra. Ugyanakkor eleve nem érthető, miért tette ki magát annak 2024-ben, hogy bárki felvételt készítsen róla. Nagy Attila Tibor kitért arra is, hogy a Tisza elnöke egyébként biztonsági kockázat, és ha megválasztják kormányfőnek, biztonsági kihívásokkal teli lesz az élete. 

Magyar Péter saját magára nézve egy időzített bomba,

és ki tudja, miket tudnak még róla az ellenfelei, akik a megfelelő pillanatra várnak. Kitért arra is, hogy

Magyar Péter impulzív ember hangulatingadozásokkal, és időről időre kiesik a szerepéből. 

Ez önmagában tud konfliktust generálni még a párton belül.

A titkosszolgálatok esetleges jelenlétére Nagy Attila Tibor azt mondta, ha valóban titkosszolgálati eszközöket vetnének be, akkor Magyar Péter közvetlen környezetében kellene körülnézni.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu