Rejtélyes tao-pénz is felbukkant a Tisza alelnökének céges botrányában

Budai Gyula szerdán büntetőfeljelentést tesz Radnai Márk ellen, miután egyre több gyanús körülmény derült ki a Tisza-alelnök korábbi cégének botrányáról – többek között erről beszélt a miniszteri biztos a legújabb videójában. Az ügyben szerinte felmerül a közokirat-hamisítás, a fiktív üzletrész-átruházás és a költségvetési csalás gyanúja. A történetet be nem fizetett tao-milliók is bonyolítják.

2026. 02. 16. 14:22
Radnai Márk és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
A Keleti Károly utca 48. szám előtt készített videót Budai Gyula Radnai Márk korábbi cégének botrányával összefüggésben. A miniszteri biztos kiemelte, ott volt az az ügyvédi iroda, ahol a Tisza Párt alelnöke rendszeresen találkozott a Lánchíd-botrány főszereplőjével, Vig Mór exügyvéddel, illetve azokkal a strómanokkal, akik Radnai korábbi cégénél ügyvezetők lettek. Ahogy azt Budai Gyula más videóiban is elmondta, ezek a strómanok százezer forintot kaptak Radnai Márktól.

Eltüntethették a tartozásokat

Annak oka, hogy a Tisza-alelnök stróman ügyvezetőkhöz folyamodott, az volt, hogy a tartozásokat fiktív számlákkal akarták eltüntetni a cégből, és ezekhez olyan személyek kellettek, akiket később nem lehetett felelősségre vonni – emelte ki a miniszteri biztos, hozzátéve, hogy Vig Mór ügyvédi irodája székhelyhasználati szerződést kötött a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégekkel, és azok is a Keleti Károly utca 48. szám alá voltak bejegyezve. Budai szerint ez az ügy „megérett” arra, hogy közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanújával büntetőfeljelentést tegyen szerdán a NAV-nál Radnai Márkkal szemben – hangzott el a videóban. A miniszteri biztos azonban új szálról, be nem fizetett 10,5 milliónyi tao-pénzről is említést tett. A videó a részletekkel itt tekinthető meg.

Radnaiék zsebébe kerülhetett sok-sok pénz

Budai Gyula arra a céges botrányra utalt, amelynek részleteit a napokban elsőként a Magyar Nemzet tárta a nyilvánosság elé. Akkor megírtuk: úgy tudjuk, az ügyben hatósági vizsgálódás is folyik, az ügy szálai pedig egy bizonyos Story Chef Kft.-ig vezetnek. A vállalkozást 2019 októberében Radnai és a Família Kft.-ben gyerekként ismertté váló Spáh Dávid alapította. A cégadatokból kiderül, hogy a ténylegesen egy évig működő vállalkozásból Radnai fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott, pár hónappal később Spáh is átadta tulajdonrészét másoknak. A társaságnál azonban gyanús pénzmozgásokra akadt a hatóság. Az adatok szerint 2020-ban a vállalkozásnak csaknem 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, így végül a cég veszteséggel zárt. Papíron. Úgy tudjuk ugyanis, hogy 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Az azóta már felszámolt Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre.

Zsebpénzt kapó strómanok

Itt jött újra a képbe Radnai Márk és a miniszteri biztos által emlegetett strómanok. Egy forrásunk szerint ugyanis annak ellenére, hogy Radnai papíron 2020 áprilisában kiszállt a Story Chefből, a Tisza Párt mai alelnöke valamiért aktívan részt vett a vállalkozás elfektetésében. Úgy tudjuk, hogy például még 2021 szeptemberében ő fizette ki – Budai szerint százezer forinttal – azt a férfit, aki a vállalkozás új stróman ügyvezetője lett.

Felbukkan Vig Mór

Fontos mozzanat, hogy ez előtt, 2020 decemberében a Story Chefet átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, és ezzel egy időben el is adták egy szlovákiai vállalatnak. A szlovák cég kézbesítési megbízottja a Keleti Károly utcában bejegyzett Büro Cégkezelő Kft. lett, a Büro pedig nem máshoz köthető, mint – miként arra Budai Gyula is rámutatott – a Lánchíd-botrány kulcsfigurájához, Vig Mórhoz. A nyilvánosságra hozott információk szerint a több száz milliós számlagyárba belebukó, hűtlen kezeléssel gyanúsított exügyvéd hasonló pénzügyi visszaéléseket hajthatott végre, mint amiről Radnaiék esetében szó van. Azzal a különbséggel, hogy a Lánchíd felújításából kiszippantott másfél milliárd forintnak a nagy része végül a budapesti baloldalhoz kerülhetett.

Radnaiék botrányáról bővebben ebben a cikkünkben, Vig Mór ügyéről pedig itt olvashatnak.

