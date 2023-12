Számlagyár és csalássorozat mellett cégtemetős biznisz is kötődik az Amnesty-vezér letartóztatott ügyvéd testvéréhez

Cégtemetős véget ért több olyan vállalkozás, amely Vig Mórhoz, az Amnesty-vezér Vig Dávid testvéréhez tartozott.

Az Amnesty International Magyarország igazgatóját nemigen kell bemutatni: Vig Dávid dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és az Open Society Foundationsnél is. Tevékenységét civil érdekképviseletnek álcázza, de valójában ellenzéki politikai szereplőként lép fel, a közösségi oldalán hemzsegnek a magyar kormányzat politikáját támadó provokatív bejegyzések.

Az elmúlt napok bűnügyi híreiben az Amnesty-vezér testvéréről, Vig Mórról is sokat lehetett hallani. Vig Mór nevével először egy november végi látványos rajtaütés kapcsán találkozhatott a nyilvánosság: az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe a praxistól egyébként eltiltott ügyvédet, akinek a bíróság el is rendelte a letartóztatását. Majd kiderült egy korábbi ügy is: Vig Mór a vád szerint részt vett egy csalássorozatban, amiért nem jogerősen el is ítélték.