A Barcelona magyarja volt a Real Madrid elleni meccs egyik hőse

Hajrágólokkal nyerte meg pénteki, utolsó felkészülési mérkőzését az FC Andorra. A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságba frissen feljutott együttes kapuját végig az FC Barcelona magyar utánpótlás-válogatott kapusa, Yaakobishvili Áron védte, méghozzá remekül.

Az FC Andorra kezdőjében kapusként ott van a Barcelona kölcsönjátékosa, Yaakobishvili Áron is. Forrás: https://x.com/fcandorra
Július 15-én jelentették be hivatalosan, hogy kölcsönben a spanyol másodosztályra készülő FC Andorra csapatában szerepel majd a következő szezonban a magyar kapus. A Barcelona kapuvédője, Yaakobishvili Áron azóta új klubjával készült, pénteken pedig először játszott végig egy találkozót csapatában.

Az FC Andorra a Real Madrid Castilla ellen játszott. A csapat kapuját a Barcelona kölcsönjátékosa, Yaakobishvili Áron védre (Fotó: https://x.com/fcandorra)

 

A Barcelona kölcsönjátékosa védésekkel bosszantotta a madridiakat

Az FC Andorra ellenfele a harmadosztályú Real Madrid Castilla volt a szezon előtti utolsó tesztmeccsen. 

A szünetben még Yaakobisviliék vezettek, majd a térfélcsere után tizenegyest is rontottak, végül a Castilla a 70. percben egyenlített. Ezt követően még két gólt szerzett az FC Andorra, amely a 86. és a 89. percben volt még eredményes, és 3-1-re nyert

A győzelem kivívásában nagy szerepe volt Yaakobishvili Áronnak is. A kapusnak először közvetlenül a szünet előtt kellett hárítani, ám nagyszerű védéssel jelentkezett, csakúgy, mint később is több alkalommal.

 

Hosszú távon számolnak a magyar kapussal

Yaakobishvili Áron Budapesten született, ám 11 éves kora óta Barcelonában él. Az előző idényben a legtöbbször a Barcelona U19-es együttesében szerepelt, a spanyol bajnokság mellett az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában is bizonyíthatott. Emellett három alkalommal pályára lépett a spanyol harmadosztályban szereplő barcelonai tartalékcsapatban. Hogy hosszabb távon is számolnak vele, arra jó igazolás, hogy május végén meghosszabbították szerződését Barcelonában.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

