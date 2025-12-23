orosz-ukrán háborúbéketárgyalásVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij: Több dokumentumtervezet is elkészült a miami tárgyalások után

Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról – az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz–ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után. Ezt közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 21:37
Volodimir Zelenszkij Fotó: DIEGO RAVIER Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikai vezetők ukrán és európai küldöttségekkel tárgyaltak a hét végén Miamiban, és külön találkozót tartottak az orosz küldöttséggel Floridában. Kijev – miközben az amerikai kormány a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza – megpróbálta ellensúlyozni az eredeti, széles körű felfogás szerint Moszkvának kedvező kezdeményezést, amelyben több terület átadását és az ukrán katonai kapacitások korlátozását irányozták elő. „Eredményesen dolgoztak (Donald) Trump elnök küldötteivel, és mostanra több dokumentumtervezet is elkészült” – írta Zelenszkij az X közösségi portálon, miután meghallgatta Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók jelentését.

Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról – az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz–ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után – közölte kedden Volodimir Zelenszkij
Több dokumentumtervezet is elkészült – közöttük a biztonsági garanciákról – az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz–ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után – közölte kedden Volodimir Zelenszkij 
Fotó: AFP

Az elnök hangsúlyozta, hogy a dokumentumtervezetek között van olyan is, amely az Ukrajna számára adandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárására vonatkozó alap-keretmegállapodásról szól. 

Az ukrán vezetők erős biztonsági garanciákat szeretnének kapni a szövetségesektől, hogy megelőzzenek egy újabb orosz inváziót bármilyen békekötés után.

Zelenszkij azután beszélt erről, hogy az ukrán energetikai rendszer elleni orosz légicsapásban legkevesebb három ember meghalt, és kiterjedt áramszünet keletkezett, miközben az ukránok a karácsony megünneplésére készülnek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.