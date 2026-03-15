Botrányos Kínai Nagydíj: a világbajnok el sem tudott indulni, az újonc a mennybe ment

Mielőtt elindult a Kínai Nagydíj futama, mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, vajon képes lesz-e a Ferrari és a McLaren megszorítani az eddig idén mindent vitt Mercedest. A 2026-os Forma–1-es világbajnokság ugyanis az új szabályokhoz a legjobban alkalmazkodó brackley-i csapat az idénnyitó Ausztrál Nagydíjon megnyerte az időmérőt és a futamot is – George Russell az első, Kimi Antonelli a második helyen végzett mindkét esetben –, majd ugyanezt megtette Sanghajban is, hiszen a brit megnyerte a sprintidőmérőt és futamot is, míg a 19 éves olasz pilóta minden idők legfiatalabb versenyzőjeként a főfutam időmérőjén bizonyult a leggyorsabbnak.

A Forma–1 bohózata: a címvédő pilóta és csapat a rajtrácsra sem tudott felállni

A piros lámpák kialvása előtt két dolog vált biztossá. Egyrészt az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma–1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában. Az FIA a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a Forma–1-es futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken. Másrészt a konstruktőri vb-elsőség kétszeres címvédője,

a McLaren egyik autója sem tudott még a rajtrácsra sem felállni,

ugyanis Lando Norris – akinek egy darabig esélye volt egy boxutcai rajtra – és Oscar Piastri sem tudott technikai gondok miatt részt venni a viadalon.

Kis híján így járt a négyszeres világbajnok Max Verstappen is, ugyanis a Red Bullt is hosszasan szerelték, sőt hátsó szárnyat is cseréltek a holland autóján. Mindenesetre Verstappen pocsékul rajtolt – egészen a 12. helyig esett vissza –, majd visszajött a 6. pozícióba, ám tíz körrel a vége előtt a boxba hajtott és feladta a versenyt. A tesztek alatt a poklok poklát megjáró Aston Martin számára a kínai verseny sem hozott megoldást a gondokra, hiszen mind Fernando Alonso, mind pedig Lance Stroll kiesett, sőt utóbbi autójának leállását követően a safety car is megjelent a pályán.

A Ferrari házicsatája is hozzájárult Kimi Antonelli első futamgyőzelméhez

Az újraindítást követően óriási házicsata kezdődött a Ferrari két pilótája, Lewis Hamilton és Charles Leclerc között. Kizárólag azzal törődtek, hogy ki legyen a másik előtt, és hosszú körökön keresztül előzgették egymást, miközben az előttük autózó Antonelli szép lassan elhúzott, míg a másik Mercedesszel Russell előbb utolérte a két kakaskodó ferrarist, majd meg is előzte őket. A maranellói csatát végül Lewis Hamilton nyerte, aki ezzel megszerezte első főfutamos dobogóját a Ferrarinál.