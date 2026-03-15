Személyesen is érintheti Zelenszkijt az aranykonvoj lekapcsolása

Botrányos Kínai Nagydíj: a világbajnok el sem tudott indulni, az újonc a mennybe ment

Noha az FIA vezetői nem ezt akarták, ám sikerült az új szabályokkal szinte nevetségessé tenni a világ legnépszerűbb autóverseny-sorozatát. A Forma–1 ugyanis a jelek szerint áldozatául esik a megújításoknak, hiszen a konsruktőri vb-címvédő McLaren egyik pilótája sem tudott elindulni a Kínai Nagydíjon, valamint folytatódott az Aston Martin és az újonc Cadillac vesszőfutása. A Mercedes továbbra is uralja a világbajnokságot, nagy kérdés, hogy a hozzájuk legközelebb lévő Ferrari vajon képes lesz-e legyőzni George Russellt és Kimi Antonellit. Utóbbi parádés teljesítménnyel nyerte meg élete első F1-es futamát.

Molnár László
2026. 03. 15. 10:33
A Mercedes verhetetlennek tűnik, ezúttal nem George Russell, hanem fiatal csapattársa, Kimi Antonelli lett a futamgyőztes Fotó: JADE GAO Forrás: AFP
Mielőtt elindult a Kínai Nagydíj futama, mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, vajon képes lesz-e a Ferrari és a McLaren megszorítani az eddig idén mindent vitt Mercedest. A 2026-os Forma–1-es világbajnokság ugyanis az új szabályokhoz a legjobban alkalmazkodó brackley-i csapat az idénnyitó Ausztrál Nagydíjon megnyerte az időmérőt és a futamot is – George Russell az első, Kimi Antonelli a második helyen végzett mindkét esetben –, majd ugyanezt megtette Sanghajban is, hiszen a brit megnyerte a sprintidőmérőt és futamot is, míg a 19 éves olasz pilóta minden idők legfiatalabb versenyzőjeként a főfutam időmérőjén bizonyult a leggyorsabbnak.

A Forma–1 Kínai Nagydíj rajtrácsa    Fotó: X/@F1

A Forma–1 bohózata: a címvédő pilóta és csapat a rajtrácsra sem tudott felállni

A piros lámpák kialvása előtt két dolog vált biztossá. Egyrészt az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban elmarad a Forma–1-es nagydíj Bahreinben és Szaúd-Arábiában. Az FIA a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a Forma–1-es futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken. Másrészt a konstruktőri vb-elsőség kétszeres címvédője, 

a McLaren egyik autója sem tudott még a rajtrácsra sem felállni, 

ugyanis Lando Norris – akinek egy darabig esélye volt egy boxutcai rajtra – és Oscar Piastri sem tudott technikai gondok miatt részt venni a viadalon.

Kis híján így járt a négyszeres világbajnok Max Verstappen is, ugyanis a Red Bullt is hosszasan szerelték, sőt hátsó szárnyat is cseréltek a holland autóján. Mindenesetre Verstappen pocsékul rajtolt – egészen a 12. helyig esett vissza –, majd visszajött a 6. pozícióba, ám tíz körrel a vége előtt a boxba hajtott és feladta a versenyt. A tesztek alatt a poklok poklát megjáró Aston Martin számára a kínai verseny sem hozott megoldást a gondokra, hiszen mind Fernando Alonso, mind pedig Lance Stroll kiesett, sőt utóbbi autójának leállását követően a safety car is megjelent a pályán.

Kimi Antonelli 20 év után nyert F1-es futamot olaszként      Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A Ferrari házicsatája is hozzájárult Kimi Antonelli első futamgyőzelméhez

Az újraindítást követően óriási házicsata kezdődött a Ferrari két pilótája, Lewis Hamilton és Charles Leclerc között. Kizárólag azzal törődtek, hogy ki legyen a másik előtt, és hosszú körökön keresztül előzgették egymást, miközben az előttük autózó Antonelli szép lassan elhúzott, míg a másik Mercedesszel Russell előbb utolérte a két kakaskodó ferrarist, majd meg is előzte őket. A maranellói csatát végül Lewis Hamilton nyerte, aki ezzel megszerezte első főfutamos dobogóját a Ferrarinál.

Egy kis bemutató a Ferrari házicsatájából:

Élre állt a két Mercedes, és ekkor sokan arra fogadtak volna, hogy a csapatvezetés majd szép lassan megcseréli őket az élen, ezzel is növelve Russell előnyét a vb-pontversenyben. Azonban Toto Wolff másként döntött, és nem vette el Antonellitől azt, hogy 19 évesen megnyerje első F1-es futamát, míg a brit ezúttal másodikként látta meg a kockás zászlót. Nem csoda, hogy a 19 éves olasz elsírta magát a leintést követően, aki 20 év után – 2006-ban Giancarlo Fishichella nyert olaszként a Maláj Nagydíjon – adott újra olasz győztest a Forma–1-nek.

– Nagyon köszönöm, hogy végre megvalósulhatott az álmom, ez egészen csodálatos érzés. 

Mindig is azt szerettem volna, ha én lehetek a következő olasz futamgyőztes, és tessék, mindez teljesült. 

Nagyon várom már a következő futamot, és majd meglátjuk, hogy hol végzek majd a szezon végén – mondta a könnyeivel küzdő Antonelli, akit csapattársa, a vb-pontversenyt 4 egységgel éppen az olasz pilóta előtt vezető Russell is kedvesen vigasztalt. A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

A 19. Kínai Nagydíj végeredménye:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oliver Bearman (Haas)
  6. Pierre Gasly (Alpine)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Isaack Hadjar (Red Bull)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Franco Colapinto (Alpine) 

A vb-pontverseny állása

Pilóták:

  1. Russell 51 pont
  2. Antonelli 47 pont
  3. Leclerc 34 pont
  4. Hamilton 33 pont
  5. Bearmann 17 pont
  6. Lando Norris (McLaren) 15 pont

Konstruktőrök:

  1. Mercedes 98 pont
  2. Ferrari 67 pont
  3. McLaren 18 pont
  4. Haas 17 pont
  5. Red Bull 12 pont

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

