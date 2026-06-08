Diákmunka nyáron: hogyan kell adózni?

Az iskolaszövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi vagy idénymunka) keretében is dolgozhatnak. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni, a közterhet a munkáltató fizeti. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak úgynevezett háztartási munkát:

korrepetálást,

nyelvtanítást,

gyermekfelügyeletet,

takarítást,

kertgondozást is.

A diáknak az így szerzett jövedelme köztehermentes, vagyis sem adót, sem járulékot nem kell levonni belőle. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli.

A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72. számú információs füzetben – közölte a NAV. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2027. január 31-ig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.

Gyümölcsszedés, kukoricabetakarítás, konzervgyári válogatás, minőség-ellenőrzés, adatrögzítés és üvegházi kisegítő munkák: ezek a leggyakoribb munkakörök, melyekre idényjelleggel diákokat alkalmaznak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több cég ismeri fel, hogy az idénymunka megszervezése ma már nem pusztán operatív feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés, így a bérezés is ennek megfelelően alakul.