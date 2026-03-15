Trump Zelenszkijről: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk”

Zelenszkij a hónap elején felajánlotta, hogy segít az amerikai erőknek és szövetségeseiknek a Közel-Keleten az iráni drónok elfogásában, kihasználva az ukrán hadsereg orosz drónok lelövésében szerzett tapasztalatait.

Trump kijelentette, hogy „nincs szükségünk segítségre”, hozzátéve, hogy „az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”.

Az ukrán elnök egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta: „A közel-keleti országok felvették velünk a kapcsolatot, és arra kérték, osszuk meg velük szakértelmünket az iráni „shahed” drónok elfogásában hatalmas támadások során. Ezért már szakértői csapatokat is küldtünk három országba.”