Az NBC News csatorna telefonos interjút készített Donald Trumppal, amelyben az elnök élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt. Az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítések tekintetében „sokkal nehezebb vele megállapodni”, mint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – mondta Trump, aki arra is reagált, hogy Ukrajna segítséget ajánlott az iráni drónok elfogásában.
Trump Zelenszkijről: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk”
Az Egyesült Államok elnöke bírálta az ukrán elnököt. Donald Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya. Az amerikai elnök reagált az ukrán elnök azon kijelentésére is, amelyben segítséget ajánlott az Egyesült Államoknak az iráni drónok elfogásában.
Zelenszkij a hónap elején felajánlotta, hogy segít az amerikai erőknek és szövetségeseiknek a Közel-Keleten az iráni drónok elfogásában, kihasználva az ukrán hadsereg orosz drónok lelövésében szerzett tapasztalatait.
Trump kijelentette, hogy „nincs szükségünk segítségre”, hozzátéve, hogy „az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”.
Az ukrán elnök egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta: „A közel-keleti országok felvették velünk a kapcsolatot, és arra kérték, osszuk meg velük szakértelmünket az iráni „shahed” drónok elfogásában hatalmas támadások során. Ezért már szakértői csapatokat is küldtünk három országba.”
Egy iráni politikus kijelentette: Ukrajna „jogszerű és törvényes célpont” Irán számára, mert Ukrajna segítséget ajánlott az iráni drónok elleni védekezéshez.
A telefoninterjú során Trump az iráni helyzetről is beszélt. Kijelentette, hogy jelenleg nem hajlandó megállapodást kötni az Iránnal folytatott háború befejezéséről.
Irán megállapodást akar kötni, én viszont nem akarok, mert a feltételek még nem elég jók
– mondta, hozzátéve, hogy a feltételeknek „nagyon szilárdnak” kell lenniük.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
