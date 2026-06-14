Építs karriert és tervezz jövőt a Mecsek lábánál, a mediterrán Pécs városában!

A hó végén megmaradó tiszta jövedelem szempontjából Pécs kifejezetten versenyképes, hiszen a lakhatási árak, az albérleti díjak és a mindennapi szolgáltatások költségei töredékei a túlárazott fővárosi piacnak.

Ez a gyakorlatban ugyanis azt jelenti, hogy egy pécsi fizetésből akár magasabb életszínvonalat, kényelmesebb saját otthont és kiegyensúlyozottabb mindennapokat lehet finanszírozni. Nem kell a jövedelmünk felét egy szűk garzon bérlésére áldoznunk, és a mindennapi bevásárlás vagy a hétvégi kikapcsolódás sem terheli meg megfizethetetlenül a családi kasszát. A megszerzett jövedelem itt valóban a személyes jólétet és a stabil megtakarítást szolgálja.

Sokan jönnek és maradnak az egyetemvárosban: egyrészt a munkaerőpiac, másrészt az élhetőség miatt is

Pécs különlegessége, hogy nem kell választani a városi élet és az emberi lépték között. Az egyetemvárosi hangulat, a történelmi belváros, a kulturális pezsgés és a Mecsek közelsége együtt olyan háttért biztosítanak, amely sokakat maradásra ösztönöz. Aki itt él, az érzi, hogy a munka nem nyeli el a hétköznapokat, inkább beilleszkedik közéjük.

Ezért is maradnak sokan Pécsen: mert itt a karrier mellett megmarad az élet is. Lehet dolgozni, tanulni, fejlődni, és közben marad idő egy sétára, egy kávéra, egy nyugodtabb délutánra vagy egy hétvégi kiruccanásra a környéken. Itt van a közelben Orfű, Abaliget, Kovácsszénája, Siklós és számos egyéb csodás hely is. A lényeg, itt minden adott hozzá, hogy az ember megtalálja a maga ritmusát. És talán éppen ez az, ami miatt annyian választják újra és újra ezt a várost.