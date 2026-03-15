Felmérés: Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

Meghalhatott Irán új legfelsőbb vezetője + videó

Donald Trump szerint akár meg is halhatott Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei, akinek állapotáról továbbra sincsenek megerősített információk. Az Egyesült Államok közben tízmillió dolláros jutalmat ajánlott fel a tartózkodási helyére vonatkozó információkért.

2026. 03. 15. 8:31
Donald Trump kijelentette, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei akár meg is halhatott – annak ellenére, hogy az iráni állami televízió a hét elején egy neki tulajdonított nyilatkozatot közölt, amelyben azt ígérte, hogy továbbra is blokkolni fogják a Hormuzi-szorost.

A Trump-kormány tízmillió dollárt ajánlott fel Modzstaba Hamenei kézre kerítése érdekében (Fotó: AFP)
A Trump-kormány tízmillió dollárt ajánlott fel Modzstaba Hamenei kézre kerítése érdekében (Fotó: AFP)

Donald Trump az NBC Newsnak azt mondta, nem tudni biztosan, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei életben van-e; szerinte egyes hírek szerint meghalt, mások szerint viszont súlyosan megsebesült – írja a Sky News.

Nem tudom, egyáltalán életben van-e. Egyelőre senki sem tudta megmutatni őt… Azt hallom, hogy nincs életben, és ha mégis, akkor valami nagyon okosat kellene tennie az országa érdekében, és az a megadás… Egyesek szerint él, de nagyon súlyosan megsebesült

– fogalmazott Trump. 

Az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust

– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben.

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban.

Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábbi sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”.

Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi-szorosról

Trump a nyilatkozatában a Hormuzi-szoros helyzetére is kitért.

Közölte, hogy szerinte több ország is segíthet majd a Hormuzi-szoros biztonságának fenntartásában, és hadihajókat küldhet a létfontosságú tengeri útvonal nyitva tartására.

Reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és „más országok” is csatlakoznak az erőfeszítésekhez.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Felhévizy Félix avatarja

Nem mindennapi dolog történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu