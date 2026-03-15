Meghalhatott Irán új legfelsőbb vezetője + videó

Donald Trump az NBC Newsnak azt mondta, nem tudni biztosan, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei életben van-e; szerinte egyes hírek szerint meghalt, mások szerint viszont súlyosan megsebesült – írja a Sky News.

Nem tudom, egyáltalán életben van-e. Egyelőre senki sem tudta megmutatni őt… Azt hallom, hogy nincs életben, és ha mégis, akkor valami nagyon okosat kellene tennie az országa érdekében, és az a megadás… Egyesek szerint él, de nagyon súlyosan megsebesült

– fogalmazott Trump.

Az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust

– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.