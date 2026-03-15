Donald Trump kijelentette, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei akár meg is halhatott – annak ellenére, hogy az iráni állami televízió a hét elején egy neki tulajdonított nyilatkozatot közölt, amelyben azt ígérte, hogy továbbra is blokkolni fogják a Hormuzi-szorost.
Meghalhatott Irán új legfelsőbb vezetője + videó
Donald Trump szerint akár meg is halhatott Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei, akinek állapotáról továbbra sincsenek megerősített információk. Az Egyesült Államok közben tízmillió dolláros jutalmat ajánlott fel a tartózkodási helyére vonatkozó információkért.
Donald Trump az NBC Newsnak azt mondta, nem tudni biztosan, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei életben van-e; szerinte egyes hírek szerint meghalt, mások szerint viszont súlyosan megsebesült – írja a Sky News.
Nem tudom, egyáltalán életben van-e. Egyelőre senki sem tudta megmutatni őt… Azt hallom, hogy nincs életben, és ha mégis, akkor valami nagyon okosat kellene tennie az országa érdekében, és az a megadás… Egyesek szerint él, de nagyon súlyosan megsebesült
– fogalmazott Trump.
Az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.
Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust
– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.
További Külföld híreink
Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben.
Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban.
Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábbi sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”.
További Külföld híreink
Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi-szorosról
Trump a nyilatkozatában a Hormuzi-szoros helyzetére is kitért.
Közölte, hogy szerinte több ország is segíthet majd a Hormuzi-szoros biztonságának fenntartásában, és hadihajókat küldhet a létfontosságú tengeri útvonal nyitva tartására.
Reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és „más országok” is csatlakoznak az erőfeszítésekhez.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megkezdődött Franciaországban a helyhatósági választások első fordulója
A települések 93 százalékán, ahol csak egy vagy legfeljebb két jelöltlista van, csak egy fordulót rendeznek.
ICE: sikeres akciósorozatot hajtottak végre bűnözőkkel szemben
Miközben a liberális politikusok és a fősodratú média továbbra is démonizálja a bevándorlási hivatal munkáját, az Egyesült Államokban végre érvényt szereznek a törvénynek.
Kiáll a diáklányok és a sportolónők mellett a transzneműekkel szemben a Trump-kormányzat
Fellép a jogsértések ellen az oktatási minisztérium.
Keir Starmer körül fogy a levegő
A lakosság egy friss felmérés szerint nem bízik már a brit miniszterelnökben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!